"Щодня мріяв": прикордонник зустрівся з родиною через майже 2 роки полону (відео)

За словами захисника Петра Тесленка, щоразу, як росіяни перевозили українських військових з одного СІЗО в інше, їх запевняли, що везуть на обмін. Однак це завжди виявлялося брехнею.

Петро Тесленко, прикордонник 23-го загону морської охорони, провів майже два роки у російському полоні, де щодня мріяв побачити свою родину. Під час останнього наразі обміну полоненими між Росією та Україною мрія захисника здійснилася. Відео зустрічі Петра Тесленка з дружиною та сином показали у Державній прикордонній службі України.

У ДПСУ зазначили, що за 21 місяць, проведений у полоні в російських окупантів, український воїн схуд на 40 кг, однак віра у повернення на Батьківщину "весь час була з ним".

"Кожен день ти лягаєш спати, просипаєшся і думаєш про цю зустріч. Тепер не знаю, як буде. Багато хочу всього побачити, відчути. Кожен день мріяв про це", — розповів Тесленко.

За словами захисника, щоразу як росіяни перевозили українських військових з одного СІЗО в інше, їх запевняли, що везуть на обмін, і щоразу, окрім останнього, це виявлялося брехнею.

"Щоразу, коли ми переїжджали з одного СІЗО в інше – нам завжди говорили, для того, щоб ми були спокійні: "Ви їдете на обмін". Виїжджаємо на "обмін", приїжджаємо — і знову полон, і далі, далі, далі… Тому я сказав: поки не побачу, не поцілую нашу землю, наші прапори — ми не повіримо", — додає прикордонник.

Окрім цього, Тесленко розповів, що українські воїни у полоні країни-агресора не отримували жодної інформації про те, що відбувається поза межами камер, де їх утримують.

"Навіть уявити ми не можемо, що трапилося. Вони розповідали, що "вам уже скоро…ми вас дожимаємо". Якісь самі маленькі новини — нам забороняли взагалі про щось говорити. Тому ніяких… Абсолютна ізоляція була у нас", — уточнив він.

У ДПСУ додають, що окрім зустрічі з дружиною та сином, захисник неочікувано побачився й з побратимами, зокрема й з командиром Юрієм Лошаком.

"Дуже шкода, що вони такі худі… Ми бачимо, від 30 до 45 кг вони втрачають. Але вони не зломлені. В них сила волі така, що вони посміхаються, радіють і питають: "що ми будемо далі робити? Як ми будемо звільняти нашу Україну, наш Маріуполь рідний і наш рідний Крим?", — каже Лошак.

Нагадаємо, командир 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії України Денис Прокопенко "Редіс" зазначив, що жодного бійця, який обороняв Маріуполь, не повернули під час цього обміну. З його слів, від самого початку повномасштабного вторгнення у списках повернутих полонених лише кілька разів з'являлися імена "азовців".

6 лютого учасники підпілля заявили, що росіяни планували обміняти ув'язнених колаборантів на своїх полонених. Прокуратура РФ зверталася до начальника служби на тимчасово окупованих територіях щодо надання списків для можливого обміну в Україну ув'язнених колаборантів.