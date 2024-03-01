Підземні бої в катакомбах і засилля КАБів: як ЗСУ тримають оборону в Білогорівці

Українські військові тримають оборону в Білогорівці в надзвичайно складних умовах, подекуди бої тривають під землею, бо промзона фактично знищена.

В Луганській області тривають запеклі бої в районі Білогорівки. Українські військові кажуть про надскладні умови для бойових дій. Фокус зібрав інформацію про те, що відбувається в населеному пункті.

29 лютого в телеграм-каналі "Офіцер" лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" написав слова бійців з 81-ї окремої аеромобільної бригади і 54-ї окремої механізованої бригади про ситуацію в Білогорівці.

"Білогорівка — "не медійний" напрямок: бої в катакомбах, 7 км пішки на позиції, десятки спалених п**орських колон та вщент знищена промка. Вже понад рік там тривають пекельні бої, понад рік одні і ті ж бригади стримують навалу. Зараз йдуть бої в розбитій промці, точніше під її фундаментом, в катакомбах, адже від неї нічого не залишилось. Хлопці тримають оборону на деяких позиціях на 360 градусів, дуже складна місцевість та обстановка для бойових дій", — йдеться у дописі.

У ранковому звіті Генерального штабу від 1 березня вказується, що українські військові відбили 12 атак окупантів в районах Тернів і Ямполівки Донецької області і Білогорівка Луганської області.

Окупант залазить в катакомби

Пізніше українські військові опублікували світлини того, за яких умов відбуваються бойові дії. Зазначається, що промислова зона в селища розбита. Українські захисники тримають позиції, в тому числі під землею. На світлині з дорогою військові показали техніку яка була знищена через те, що ЗС РФ прострілюють її протитанковими засобами.

Дорога прострілюється ПТУРами

В дописі "Офіцера" продовжується допис тим, що окупанти застосовують КАБи. Ворог намагається пробити отвори авіабомбами, щоб забезпечити прохід по трубах, як це було в Авдіївці. Подекуди захисники потрапляли під завали. На деяких позиціях, як стверджується, бої йдуть на 360 градусів. Українські військові знищують ворожу техніку і живу силу.

Сама Білогорівка знаходиться в низині, тому ворог контролює логістичний шлях сполучення вогнем з протитанкової зброї.

"Білогорівка виходить в ямі, там стоїть 2-3 ПТУРа, які націлені чисто на дорогу, можуть запустити, навестися і чекати коли ти будеш підійматися. Болото також робить свою справу, тому зазвичай по 2 людини носять БК за 7 км, на позиції також своїм ходом. Якщо все ж приїжджає машина всі пушки які є, починають працювати на 360, щоб не було скидів, тому РЕБ користується попитом", — написав військовий слова побратимів.

Варто зауважити, що українські військові звільнили Білогорівку восени 2022 року. Населений пункт знаходиться в кількох десятках кілометрів від Сєвєродонецька і Лисичанська. Селище є одним з небагатьох в Луганській області, яке контролюється Україною.

Ситуація в Білогоровці станом на 1 січня 2024 року Фото: deepstatemap.live Ситуація в Білогоровці станом на 1 березня 2024 року Фото: deepstatemap.live

Попри те, що російська армія майже не просунулась в Білогорівці, бої там відбуваються складні. Наприклад, тільки 17 лютого в наступ йшла ворожа колона техніки в складі 4 БМП, 3 танків, 1 МТ-ЛБ і 1 БТР. Захисники тоді відбили ворожий наступ.

Через особливість рельєфу селища втрата однієї позиції на висоті означає відхід і з низини, бо вся Білогорівка стоїть на перепаді висот.