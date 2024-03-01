Ка-52, радари і офіцери: у Криму скаржаться на втрати внаслідок атаки ракет, — соцмережі (фото)

У соцмережах пишуть, що в Криму вибухало на аеродромі, на якому стоять вертольоти Ка-52. Можливі й інші втрати росіян. Водночас Міноборони РФ не визнало, що українці влаштували успішну ракетну атаку.

1 березня дві області РФ та окупований Крим опинились під масованою атакою безпілотників. Російські сили ППО відзвітували, що начебто збили усі повітряні цілі. Однак жителі окупованого півострова повідомили про димний стовп у місці дислокації вертольотів Ка-52. Про деталі масованої атаки БПЛА розповіли у Telegram-каналі Міністерства оборони РФ.

Російське командування протягом доби чотири рази повідомляло про відбиття атак дронів. Перша атака відбулась о першій ночі — БПЛА прямували у бік Бєлгородської та Нижньоновгородської області. Потім було ще три атаки по Бєлгородщині — про це ідеться у дописах о 12:00, 13:30 та 14:30. Події в Криму російське командування проігнорувало.

У Telegram-каналі так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва поки що відсутня інформація про збиття ракет і наслідки атаки.

Вибухи в Криму — події 1 березня

Тим часом у пабліку "ЧП / Крим" о 15:58 повідомили про закриття Кримського мосту та повітряну тривогу. Після цього заявили, що півострів начебто атакували ракети Storm Shadow та ракети-приманки ADM-160 MALD. Росіяни впевнені, що сили ППО збили "мінімум 12 ракет", запущених по військових об'єктах.

Вибухи в Криму 1 березня — що летіло та що збили ЗС РФ Фото: Скриншот

Зазначимо, у Telegram-каналі "Крымская табакерка" повідомили більше подробиць про події 1 березня. Зокрема вказується, що під час атаки безпілотників та ракет на окупований Крим вдалось поцілити у місце дислокації військових вертольотів Ка-52 ЗС РФ. Також вибухало біля радарів сил ППО у Саках та на військові базі під Севастополем, де перебували російські офіцери.

Вибухи в Криму — наслідки атаки 1 березня Фото: Скриншот

Ситуація на Кримському півострові — деталі

Зазначимо, українське командування не підтверджувало атаку по Криму 1 березня. Однак у Telegram-каналі "Крымский ветер" розповіли про стовп диму, який помітили у районі Гвардійського, де розташований російський військовий аеродром. Також було гучно у Севастополі — загалом жителі нарахували приблизно п'ять вибухів.

Крім того, називали ще кілька точок, де чули вибухи — Євпаторія та село Воробйове біля Сак.

Вибухи в Криму — де вибухало 1 березня Фото: Google Maps

Також є інформація про інші активності росіян 1 березня. Зокрема, у Telegram-каналі "Крымский ветер" приблизно о 17 год помітили у небі над Севастополем літаки Іл-76 та Су-30 — запевняють, що інформацію передали Силам оборони.

Вибухи в Криму — літак Іл-76 у небі Фото: Крымский ветер

Зазначимо, над окупованим півостровом було гучно 29 лютого. Орієнтовно називали шість точок, в яких було гучно: вони розкидані по усій території — від узбережжя до центра.

Нагадуємо, вдень 1 березня жителі Криму повідомили про вибухи у районі Гвардійського. Стверджували, що у небо здіймається стовп диму. Один з наслідків гучних звуків у Севастополі — зникнення електропостачання, поскаржились місцеві.