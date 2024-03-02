"Намагаються нав'язувати ЗСУ шалений бій": ЗС РФ посилили атаки біля Тернів та Синьківки

Окупанти зараз не рахуються з втратами, а користуються тим, що в України виникла "заминка" з боєприпасами, тож намагаються швидко просунутися вперед, кажуть в ОСУВ "Хортиця".

На Куп'янсько-Лиманському напрямку російські окупанти посилили активність в районі Синьківки та намагаються вийти на бар'єр річки Чорний Жеребець біля Тернів, щоб зайняти плацдарм для подальшого розвитку наступу. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

За його словами, зараз на Лимано-Куп'янському напрямку є дві найбільш гарячі точки — поблизу Синьківки та Тернів.

"Біля Тернів окупанти намагаються вийти на бар'єр річки та зайняти плацдарм для подальшого розвитку наступу на Куп'янськ, наступний бар'єрний рубіж на напрямку – річка Оскіл", — пояснив Євлаш.

Він додав, що окупанти кинули туди значні резерви та потужності і намагаються нав'язувати Силам оборони "шалений бій" перед виборами в РФ, щоб показати хоч якісь "перемоги".

Карта: Deepstate Терни

"Це вже не перший раз ухвалюють такі політичні рішення, керуючись більше політичною доцільністю, ніж військовою", – сказав Ілля Євлаш.

Євлаш наголосив, що окупанти зараз не рахуються з втратами, а користуються тим, що в України виникла "заминка" з боєприпасами.

"Ворог намагається це використати по максимуму і сунути вперед", — резюмував речник ОСУВ "Хортиця".

Карта: Deepstate Синьківка

Нагадаємо, що в районі Авдіївки на Донеччині штурм окупантів завершився, так і не почавшись. Бійці 47-ї бригади ЗСУ розгромили елітну російську штурмову групу 15 окремої гвардійської бригади. Окупанти були ліквідовані, а їхня техніка знищена.

Раніше повідомлялося, що піхота армії РФ наступає на китайських машинах для гольфу замість БМП. Росіяни використовують для себе з користю відсутність в України снарядів і ракет, тому замість традиційних броньованих БМП і БТР вони застосовують гольфкари.