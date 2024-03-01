Україна покращила морські дрони, які знищують кораблі російського флоту, — ЗМІ

Генерал СБУ Іван Лукашевич заявив, що безпілотник "Морський малюк" пройшов через три етапи модифікацій. Також були плани зробити їх багаторазовими.

Україна вдосконалила дрони "Морський малюк", за допомогою яких топить російські військові кораблі. Про це пише видання Business Insider.

Як розповів генерал СБУ Іван Лукашевич, тепер у спецслужб зовсім інші параметри дронів.

"Особливо порівняно з тими, які ми вперше випробували в жовтні 2022 року для атаки на російські військові кораблі в Севастопольській бухті", — сказав він.

"Ми усвідомили недоліки цих перших проєктів, але виробник не міг їх передбачити, тому що на той час у світі не було досвіду створення таких високотехнологічних дронів", — зазначив генерал.

У матеріалі йдеться про те, що Сили оборони України використовували ці морські безпілотники в численних операціях в акваторії Чорного моря. Дешеві у виробництві та дистанційно керовані дрони дають Україні асиметричну перевагу перед Росією.

За словами Лукашевича, "Морський малюк" пройшов через три етапи модифікацій:

перший етап — збільшення розміру боєголовки;

другий етап — поліпшення морехідних якостей, що гарантувало можливість плавання за більш високих хвиль;

третій етап — збільшення дальності дії.

Видання пише, що тепер "Морський малюк" може подолати відстань удвічі більшу, ніж між Одещиною та окупованим Севастополем.

Лукашевич зазначив, що Україна також хотіла зробити їх багаторазовими. СБУ використовує кілька майданчиків для випробування дронів. Відбуваються постійні передислокації, навіть спецоперації проводяться з різних командних пунктів у різних районах.

"Якщо буде загроза, ми її обов'язково знайдемо, локалізуємо і знищимо", — сказав Лукашевич.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже виготовлено 200 000 дронів. Заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр оптимістичніше дивиться на виробництво дронів у 2024 році, ніж президент Зеленський і міністр Федоров.