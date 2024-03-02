КНДР призупинила постачання зброї до РФ морем: ЗМІ назвали можливі причини (фото)

За даними південнокорейських журналістів, з 12 лютого на супутникових знімках не було зафіксовано жодних великих вантажних суден біля причалів Росії та Північної Кореї, залучених до ймовірної торгівлі зброєю.

Передбачувану операцію з доставлення зброї з Північної Кореї в Російську Федерацію, можливо, припинено. Про це може свідчити той факт, що російські кораблі, пов'язані з цією торгівлею, перестали з'являтися в портах обох країн на супутникових знімках. Про це йдеться в матеріалі південнокорейського видання NK Pro.

Повідомляється, що морська операція Москви і Пхеньяна стартувала в серпні минулого року. Кораблі курсували між північнокорейським портом "Расон" і російським військовим портом "Дунай".

За інформацією видання, щонайменше чотири ідентифіковані російські вантажні кораблі здійснили щонайменше 32 рейси до Північної Кореї. Йдеться про судна Lady R, "Ангара", "Майя-1" і "Марія".

Остання поява вантажного судна Maia-1 на пірсі "Расон" 12 лютого Фото: Planet Labs Inc.

Як зазначають автори публікації, починаючи з 12 лютого на супутникових знімках не було зафіксовано жодних великих вантажних суден біля двох причалів, які брали участь у ймовірній торгівлі зброєю. За цей час КНДР також не доставляла контейнерів на експортний причал.

Контейнери, складені на пероні для вхідних вантажів Фото: Planet Labs Inc.

Оскільки, за наявними даними, стопки контейнерів, доставлені суднами Maia-1 12 лютого і Lady R раніше цього місяця, останніми тижнями залишалися на тому самому місці, у виданні вважають, що вони порожні або нема потреби терміново доставляти їх у пункти призначення в КНДР.

На думку південнокорейських журналістів, операція могла бути припинена через зупинку виробництва в Північній Кореї або інші логістичні проблеми. Вони також не виключають, що зброю перекидають із КНДР до Росії повітрям або залізницею через спільний сухопутний кордон.

Журналісти також підкреслили, що низка ознак вказує на те, що поставки можуть бути відновлені в майбутньому.

Нагадаємо, згідно зі звітом Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) від 28 лютого, із серпня 2023 року Північна Корея передала Російській Федерації понад 2,5 млн боєприпасів.

Крім того, 29 лютого ЗМІ повідомили, що північнокорейські балістичні ракети KN-23/KN-24, які Російська Федерація використовувала під час обстрілу Києва в лютому, мають електронні компоненти європейських, західних, японських і китайських компаній.