РФ злила запис переговорів Бундесверу про знищення Кримського мосту ракетами Taurus – ЗМІ

Пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала 30-хвилинний запис, в якому нібито офіцери Бундесверу обговорюють постачання крилатих ракет Taurus. Джерела німецьких журналістів вважають, що запис може бути автентичним.

Російські видання опублікували нібито перехоплення розмов чиновників у Повітряних сил, в якій вони обговорюють постачання Україні крилатих ракет Taurus. В Німеччині це викликало хвилю занепокоєння. Про це повідомляє tagesschau.

Міністерство оборони Німеччини перевіряє правдивість опублікованого запису пропагандисткою Маргаритою Симоньян. Всі необхідні заходи проводить Федеральне управління служби військової контррозвідки (BAMAD). У запису офіцери Бундесверу обговорюють теоретичні можливості використання ракет Taurus, включно з обговоренням знищення Кримського мосту. Загалом запис триває 30 хвилин.

Джерела журналістів у Бундесвері вважають, що запис є автентичним, але не можуть його перевірити. Серед тем, які обговорюють офіцери в записі й те, чому канцлер Олаф Шольц відмовляється постачати крилаті ракети Україні.

"Оскільки ніхто насправді не знає, чому канцлер блокує це, звичайно, циркулюють найавантюрніші чутки", — цитують одного зі співрозмовників журналісти.

Він також висловлює розчарування тим, що йому доводиться виправляти невірну інформацію про крилаті ракети. Парламентарії кажуть, що якщо історія виявиться правдою, то це буде дуже проблематичною темою.

"Виникає питання, чи це одноразова подія, чи структурна проблема безпеки? Я очікую, що вся довідкова інформація буде з'ясована негайно", — заявив голова комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Ноц.

Інший політик з партії Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер вважає, що Росія навмисно злила розмову, щоб унеможливити постачання Taurus Україні. Тим часом сам Кремль вимагає від німецького уряду заяви у відповідь на повідомлення. Речниця МЗС Марія Захарова заявила, що спроби ухилитися від відповідей вони розцінять як визнання провини.

Нагадаємо, 1 березня ЗМІ писали, що Велика Британія схиляє Німеччину надати Україні ракети Taurus.

Також 1 березня Олаф Шольц пояснив, що Німеччина не може передати Україні ракети Taurus, бо вони можуть атакувати цілі в Москві.