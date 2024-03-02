"Велика проблема": Шольц перевірить розмови військових про удар ракетами Taurus по Кримському мосту

Канцлер вважає "серйозним витоком" потрапляння у відкритий доступ обговорень військових повітряних сил Бундесверу про постачання Києву крилатих ракет. Москва спеціально злила ці розмови, щоб зірвати постачання озброєнь, кажуть німецькі політики.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив автентичність аудіозапису розмови німецьких офіцерів повітряних сил, у якій вони обговорювали постачання Україні крилатих ракет Taurus. Про це повідомило німецьке агентство DPA.

Глава німецького уряду під час візиту до Ватикану заявив, що цей факт є "серйозним витоком інформації" і "великою проблемою". Шольц обіцяє оперативні роз'яснення.

"З цієї причини зараз це з'ясовується дуже ретельно, інтенсивно і швидко", — зазначив канцлер.

Федеральне управління військової контррозвідки ініціювало всі необхідні заходи, додав мовник ZDF.

Перехоплення розмов чиновників Бундесверу: що сталося?

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала "перехоплення розмов" чиновників повітряних сил Німеччини, у якій вони обговорювали постачання Києву крилатих ракет Taurus.

Розмови тривають близько 20 хвилин, за цей час військові торкаються теми знищення Кримського мосту. Співрозмовники німецьких ЗМІ в Бундесвері вважають запис справжнім.

Депутат від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер вважає, що Росія спеціально злила розмови військових, щоб Україна не отримала ракети Taurus.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Бен Воллес звинувачував Шольца в нерішучості через те, що він не відправляє Україні ракети Taurus. Поведінка Шольца засвідчила, що "він — не та людина, не на тій посаді й не в той час", наголошував Воллес.

Бундестаг наприкінці лютого не зміг проголосувати за відправлення Україні крилатих ракет Taurus. Проєкт резолюції не підтримали багато членів партій "зелених" і Вільна демократична партія Німеччини.