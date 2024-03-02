Удар БпЛА РФ по Одесі: рятувальники знайшли тіла жінки і її 3-місячної дитини (фото)

Зараз відомо про 7 жертв російського удару в Одесі. Пошукові роботи тривають.

В Одесі на місці влучання ворожого БпЛА в 9-поверхівку рятувальники знайшли тіла жінки і немовляти. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.

"Щойно рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих. Вже семеро осіб загинуло внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці", — проінформував він.

Тіла мами з дитиною

Міністр зазначив, що пошуково-рятувальна операція не зупинялася ні на хвилину і триватиме, доки рятувальники не переконаються, що більше під завалами нікого немає.

На цей час відомо, що постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб. За попередніми даними, внаслідок нічного удару росіян по Одесі, зруйновано 18 квартир 9-поверхівки.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські окупанти запустили по Україні 17 дронів-камікадзе типу "Шахед", з яких сили ППО ЗСУ збили 14. Один з дронів-камікадзе влучив в житловий будинок.

В Харкові дрон-камікадзе також влучив по місту. В результаті спалахнула пожежа.