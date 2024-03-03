Втрата Авдіївки стала "нищівною поразкою" для України, — Washington Post

Як пише видання, багато хто евакуювався на свій страх і ризик, тому що наказ про вихід з міста прийшов надто пізно. І виходити довелося під масованим вогнем противника.

Український відступ з Авдіївки у Донецькій області "був панічним і неорганізованим", десятки людей залишили у місті. Втрата міста була "нищівною поразкою" для України, яка до останньої хвилини кидала туди свої війська, відчайдушно намагаючись стримати росіян. Про це пише видання Washington Post.

Журналісти поспілкувалися з бійцями Третьої окремої штурмової бригади, які розповіли про останні дні в Авдіївці.

21-річний український захисник з позивним "Майор" назвав вихід з міста "дорогою смерті". Під час відступу свого підрозділу він став його командиром, бо "пораних військових було так багато, що не залишилося нікого старшого".

"Майор" став свідком сильного удару по колоні, яка покидала Авдіївку.

"На наших очах цю колону було знищено артилерією. Люди мого віку, від 20 до 30", — сказав він.

Боєць із позивним "Кавказець" працював на диспетчерському пункті коксохімічного заводу в Авдіївці. За словами, 20-річного військового "три чверті росіян, з якими вони билися, мали гідну військову підготовку". І лише трохи більше половини мали бойовий досвід.

Його підрозділ зустрів бійців з іншої бригади, які заблукали. Вони не мали зв'язку з командиром і не знали, що віддано наказ про відступ.

"Я вважаю, що наказ (про відступ, — ред.) слід було віддати раніше", — додав він. — Навіть п’ять годин мали б значення".

44-річний "Швед" — снайпер. Він розповів, що постійно переміщався між позиціями в Авдіївці. Каже, що розстріляв стільки російських військ, що "втратив рахунок після 10".

"Шведа" евакуювали після трьох контузій, але він отримав четверту, коли безпілотник влучив у його евакуаційну машину, коли боєць виїжджав з міста.

27-річний "Бандит" — кулеметник 3-ої ОШБр. Його підрозділ вирішив відходити, і як тільки вони вийшли з позиції, її накрило снарядами з білим фосфором.

Washington Post вважає, що проблема утримання Авдіївки була у кращій озброєності росіян. На думку авторів статті, чисельність українських військ "набагато перевищує росіян", але ЗСУ "чекають на поставки західної зброї".

Нагадаємо, у зведенні від 29 лютого аналітики "Інституту вивчення війни" заявили, що керівництво України занепокоєне можливістю російських військ захопити значні території влітку 2024 року, якщо зволікання із західною допомогою продовжиться.

29 лютого видання Bloomberg писало, що в Україні стурбовані тим, що просування Росії може набрати значних обертів до літа. За даними журналістів, відхід ЗСУ з Авдіївки та захоплення російськими окупантами кількох прилеглих сіл "посилює побоювання, що оборона Києва може не витримати".