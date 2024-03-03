Повинні відчувати фронт: Сирський має карт-бланш на кадрові рішення, — Зеленський (відео)

За словами українського президента, вже наступного тижня Головнокомандувач ЗСУ повернеться з передової, після чого має надати доповідь про майбутні дії в армії.

Новий Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський має карт-бланш на рішення, які пов'язані з кадровими перестановками. Від нього очікуються конкретні дії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення до народу, яке було опубліковано в його Telegram-каналі 2 березня.

За його словами, вже наступного тижня мають надійти пропозиції про те, якими будуть подальші зміни в армії та які дії плануються.

"У головкома — карт-бланш на кадрові зміни в армії, у штабах — будь-які. Усі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт — реальні потреби. Мають реально бути з солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо він додав, що в найближчі кілька днів Олександр Сирський повинен буде повернутися з фронту. За результатами цієї поїздки він має підготувати детальну доповідь із конкретними кроками на майбутнє.

До слова, Володимир Зеленський також торкнувся теми того, як Київ збирається працювати на міжнародній арені, щоб підтримка з боку союзників тривала в необхідних обсягах.

"Готуємо і подальшу роботу з партнерами — наші зустрічі, наші переговори — заради зброї для України, заради безперервності підтримки", — підсумував президент України.

Нагадаємо, 2 березня повідомлялося, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про кадрові перестановки в бойових частинах. За його словами, в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, відправили групи фахівців для передачі досвіду і допомоги.