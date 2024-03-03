Туреччина не пропускає судна РФ зі зброєю та краденим зерном через Босфор: деталі (фото)

Туреччина, ймовірно, почала реагувати на потайні перевезення росіянами зброї і краденого українського зерна, зауважили в моніторинговій групі.

Деякі російські судна не можуть пройти через протоку Босфор у Туреччині. Про це повідомили в моніторинговій групі "Крымский ветер".

"У Росії виникли проблеми із проходом деяких суден через Босфор", — йдеться у повідомленні.

Три доби перед протокою стирчить балкер GRUMANT, змінюючи місця стоянки. 28 лютого у тимчасово окупованому Севастополі в Криму росіяни завантажували судно викраденим українським зерном. Зокрема, того дня балкер пішов з вантажем близько 20 тисяч тонн.

Фото: Крымский ветер

Натомість дві доби перед Босфором перебуває балкер ZAFAR. 25 лютого два буксири вивели з порту Севастополя це судно після завантаження 35 800 тонн краденого зерна.

Фото: Крымский ветер

У моніторинговій групі зауважили, що через протоку Босфор також не пройшли два військові транспорти, які перевозили зброю і боєприпаси з Сирії. Мова йде про YAZ і SPARTA IV, які ввечері 26 лютого розвернулися на 180 градусів та пішли на південь — один у Порт-Саїд, а інший у Середземне море, проте обидва судна зупинилися перед протокою Дарданелли. Станом на 2 березня YAZ перебуває в сирійському порту Тартус, тоді як місце розташування SPARTA IV — невідоме.

Фото: Крымский ветер

"Імовірно, Туреччина через два роки після початку війни Росії проти України почала реагувати на потайні перевезення зброї та краденого зерна", — додали в моніторинговій групі.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 11 грудня 2023 року повідомили, що Туреччина користується Конвенцією Монтре з 28 лютого 2022 року та не дозволяє російським військовим кораблям проходити через протоки Босфор і Дарданелли. Проте РФ могла перевозити військову техніку на цивільних суднах.

27 лютого 2024 року російські ракети влучили в турецьке судно, що два роки стояло в Херсонському порту. Мова йде про вантажне судно KURUOGLU-3.