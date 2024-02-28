Росія влучила у турецьке судно в порту Херсона: подробиці (фото)

Вантажне судно KURUOGLU-3 перевозило 2 тисячі 800 тонн азотного добрива. За два дні до повномасштабного вторгнення РФ корабель пришвартувався в Херсонському порту.

Related video

У вівторок, 27 лютого, російські ракети влучили у турецьке судно, яке два роки стояло в Херсонському порту. Про це повідомляє платформа підтримки моряків "Deniz İşçileri" у соцмережі Х.

Йдеться про вантажне судно KURUOGLU-3, яке належить стамбульській компанії Kuruoglu Denizcilik. Через мінну загрозу в Чорному морі воно пришвартувалося в Херсоні ще 22 лютого 2022 року.

Згідно з повідомленням турецької організації, на борту судна було 2 тисячі 800 тонн азотного добрива – сипучого карбаміду. Інформації про кількість членів екіпажу і в якому вони зараз стані — немає.

Про влучання в судно раніше у Telegram повідомив без деталей голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Своєю чергою в компанії морської безпеки Ambrey заявили, що протягом останніх двох років численні судна, які застрягли в українських портах, зазнали уражень або були пошкоджені.

Зокрема, 8 листопада 2023 року російські окупанти вдарили по інфраструктурі одного з портів на Одещині та поцілили по цивільному судну під прапором Ліберії, яке швартувалося біля причалу. Судно мало перевозити залізну руду до Китаю.

Нагадаємо, 28 лютого у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Гучно було у різних районах Севастополя. Зокрема, у Північній та Корабельній частинах міста.

14 лютого надводні дрони MAGURA V5 потопили російський великий десантний корабель "Цезарь Куников" біля тимчасово окупованої Алупки в Криму. В українській розвідці заявили, що корабель міг перевозити не тільки особовий склад. Противник використовував цей ВДК для того, щоб поповнювати боєкомплект, серед якого, найімовірніше, ракети.