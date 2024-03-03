"Потрібна в іншому місці": Італія забере зі Словаччини свою систему ППО SAMP/T, — Фіцо

За словами прем'єр-міністра Словаччини, тепер він змушений задатися питанням, як захистити місцеві атомні електростанції та інші стратегічні об'єкти, адже минулий уряд подарував протиповітряну оборону Україні.

Італія збирається забрати у Словаччини свою систему протиповітряної оборони SAMP/T, адже вона більше зараз потрібна в іншому місці. Про це повідомляє видання Aktuality.

Зазначається, що ця система ППО перебуває на військовій базі Малацкі-Кучиня на території Словаччини. Італія надала її торік в обмін на американську протиповітряну оборону Patriot.

Тепер же, як каже прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, Рим планує її відкликати назад.

"Я отримав повідомлення від італійського уряду, що італійська система ППО, яка була позичена нам на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місці", — каже Роберт Фіцо.

Після цього прем'єр-міністр поставив питання, хто і як захищатиме місцеві атомні електростанції та інші стратегічні об'єкти в разі атак. Він пригадав дії попереднього уряду Братислави, який віддав одну з систем ППО Україні, що регулярно наражається на ризики та російські атаки.

"Спочатку попередній уряд подарував Україні працюючу масивну російську систему ППО С-300. Потім у нас деякий час були американські патріоти, але вони теж виїхали, а тепер виїжджають і італійці", — продовжує Роберт Фіцо.

Куди саме Італія збирається відправити свою систему ППО — невідомо.

Нагадаємо, 25 лютого повідомлялося, що прем'єр-міністр Словаччини звинуватив Україну в тому, що Росія почала повномасштабне вторгнення. На його думку, війна була нібито спровокована "розгулом українських неонацистів", а прагнення Києва стати частиною Північноатлантичного альянсу — це основа для початку Третьої світової.