Укріплення по всій лінії фронту: уряд виділив на фортифікаційні споруди рекордну суму

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що будівельні роботи фортифікацій проводяться як цивільними підрядниками, так і військовими, та будуть виконані в найкоротші терміни. Французький осінтер опублікував карти відповідних укріплень ЗСУ.

Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимира Зеленського виділив рекордну суму для будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку. Йдеться про понад 1,3 мільярда гривень. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Очільника Запорізької ОВА уточнив, що відповідне будівництво проводять зранку і продовжують пізно ввечері.

"Безпосередньо на території Запорізької області виділено більш ніж 1,3 мільярда для будівництва фортифікаційних споруд, і це будівництво ведеться зранку і продовжується пізно ввечері. Деякі роботи проводяться вночі. Все робиться для того, щоб якомога швидше надати відчуття безпеки і цивільним мешканцям на території Запорізької області, і, звичайно, військовим", — наголосив він.

За його словами, будівельні роботи фортифікацій проводяться як цивільними підрядниками, так і військовими, та будуть виконані в найкоротші терміни.

Федоров додав, що основна задача будівництва полягає в тому, щоб українські військові відчували себе спокійніше і були готові до будь-якого розвитку подій. Проте, він наголосив, що це не означає, що хтось збирається відступати

Федоров підкреслив, що головна мета будівництва полягає в тому, аби українські військові почували себе більш безпечно та були готові до будь-яких подій. Проте він зауважив, що це не означає, що хтось планує відступати.

"Навпаки, наші військові роблять героїчну роботу сьогодні на Запорізькій лінії фронту", — додав він.

Французький осінтер опублікував карти укріплень ЗСУ на Запоріжжі та Донбасі

Osint-аналітика Clément Molin із Франції написав у своєму акаунті в X (колишній Twitter), що Україна, "стикаючись з труднощами на фронті", копає величезні укріплення по всій території Донбасу та Запорізької області.

"Я вже говорив про "Донбаську лінію" у порівнянні з "системою Суровікіна". Зараз з'являється "лінія Сирського", подібна до російської", — пише осінтер.

Крім того, osint-аналітик опублікував й відповідну карту та наголосив, що — це мапа Авдіївки, його власна робота за допомогою "playfra" у Discord.

"Ця лінія не є оптимальною для оборони, але вона все ще хороша, тому що там є озера і водойми, які підтримують її", — додає він.

Аналітик вважає, що російська армія збирається "взяти" Орлівку Донецької області, і буде просуватися крізь діру в лінії оборони на захід.

Лінія оборони у Запорізької області

"Це новина дня: українська армія будує велику лінію по всій Запорізькій області, з протитанковими ровами та окопами, так само, як російська за кілька кілометрів на південь. Наразі я не можу поділитися супутниковими знімками, але ви повинні розуміти, що вони дійсно вражаючі", — написав осінтер.

Нагадаємо, раніше у виданні The New York Times повідомили, що російські війська продовжують поступово досягати певних успіхів на Авдіївському напрямку. Серед причин дефіцит боєприпасів і зменшення західної допомоги. Але є ще одна причина — погані фортифікаційні споруди.