В Одесі загинула багатодітна сім'я військових із 7-місячною донькою: ще двох дітей шукають (фото)

За словами журналістів, дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату ще шукають. Ще один син не ночував удома в ніч обстрілу і таким чином урятувався.

У ніч на 2 березня під час обстрілу Одеси дронами-камікадзе загинула сім'я військовослужбовців. З-під завалів витягли тіла Олега і Тетяни Кравець та семимісячної Лізи, ще двоє дітей вважаються зниклими безвісти. Про це пише "Суспільне" з посиланням на друзів родини.

Тетяна Кравець звільнилася, щоб доглядати новонароджену доньку — єдину спільну дитину подружжя. У неї було ще троє дітей від попереднього шлюбу. Дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату ще шукають, ще один син не ночував удома в ніч обстрілу і таким чином урятувався.

Олег Кравець

"Ще один хлопчик, Володимир, залишився. Він поїхав у Раухівку [Березівський район Одеської області] до дідуся з бабусею і залишився живим, — наводяться в публікації слова жінки, знайомої із загиблою сім'єю. — Троє загинули: дочка, спільна дитина, і двоє від першого шлюбу".

Сергій Кравець був останнім сином у його батьків. Ще один син Євген загинув 2014 року в зоні АТО у віці 27 років.

Ще одна знайома родини розповіла про те, як рятувальники шукали подружжя. За її словами, подружжя з дочкою перебувало в спальні.

"Одна кімната начебто і балкон не обвалилися. Рятувальники залазили туди, кликали їх, але очевидно, що вони не вижили", — пояснила жінка.

Олег і Тетяна Кравець

Нагадаємо, що під час російської атаки в Одесі загинули 10 осіб. Серед них троє дітей: трирічний Марк, восьмимісячна Єлизавета і чотиримісячний Тимофій. Витягнути з-під завалів вдалося п'ятьох людей, розповів президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вночі 2 березня російський дрон влетів у дев'ятиповерховий будинок в Одесі. Наразі відомо, що кількість загиблих унаслідок удару БпЛА зросла до десяти. Серед жертв — троє маленьких дітей.

Також повідомлялося, що рятувальники знайшли під завалами в Одесі тіло ще одного немовляти. За інформацією рятувальників, за ранок знайшли ще два тіла місцевих жителів.