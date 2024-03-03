Не лише чоловіків: у ЗСУ висловилися про необхідність загальної мобілізації

Партнери можуть перестати надавати допомогу Україні, в результаті держава зможе розраховувати лише на себе. Суспільство повинно спільно працювати на перемогу, розповів заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

Майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін заявив, що потрібно провести загальну мобілізацію. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні нам потрібна загальна мобілізація. І я зараз не про чоловіків, які мають йти в армію", — сказав Максим Жорін.

З його слів, Україна повинна мобілізувати всі свої ресурси, можливості та виробництва. Майор наголосив, що суспільство повинно мобілізуватися, тобто спільно працювати на перемогу.

Максим Жорін наголосив, що потрібно усвідомити, що рано чи пізно вся допомога Україні з інших держав може закінчитися. Тоді держава зможе розраховувати лише на себе, а тому "і жалітись будемо виключно собі".

Нагадаємо, керівник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков заявив, що до лав ЗСУ можуть призвати обмежено придатних чоловіків. Зокрема, вони направляються на проходження військової служби в тилові підрозділи. З його слів, таких осіб мало мобілізують, оскільки посад для них "не дуже багато".

Раніше народний депутат від "Слуги народу" і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський розповів, що в разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію №10449, повістки чоловікам, що перебувають за кордоном, не втручатимуться, оскільки документ не передбачає механізмів для цього.