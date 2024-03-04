ЗС РФ наближаються до Часового Яру, ЗСУ можуть втратити село Іванівське, — DeepState (карти)

Бійці ЗСУ покращили ситуацію біля Табаївки, але зростає загроза для Часового Яру. Ситуація у Іванівському вкрай погана і може закінчитися втратою населеного пункту.

Підрозділам ЗС РФ довелось відступати під Куп'янськом, де бійці ЗСУ зуміли їх вибити з недавно зайнятих позицій. На південнішому відтинку фронту ворог захопив половину Іванівського під Бахмутом і накопичує сили біля Орлівки під Авдіївкою. Про поточну ситуацію на лінії фронту ідеться у аналітичному звіті експертів волонтерської групи DeepState.

Експерти пояснили, на яких відтинках фронту ЗСУ відбиває найбільше штурмів, і де виникли або посилились нові загрози. При цьому наголосили, що росіяни чинять воєнні злочини над військовополоненими, тому українцям не варто "сподіватися на милість від цих в*родків".

За попередніми оцінками, у російської армії вистачить потенціалу наступати протягом березня 2024 року. Причина подібної активності — вибори у РФ, де хочуть показати "успіхи" перед "обранням" президента Володимира Путіна.

Бої на Донбасі — ситуація біля Куп'янська

Згідно з даними DeepState, бійці ЗСУ покращили свої позиції біля Табаївки, розташованої за 20 км на південний схід від Куп'янська. Також вдається втримати ворога біля Тернів та Ямполівки на Лиманському напрямку. Зі слів експертів, росіяни дещо зменшили активність на даному відтинку фронту. Однак ЗС РФ провели ротацію, тому незабаром може початись чергова активізація.

Бої на Донбасі - Куп'янськ і Табаївка Фото: DeepStateMAP

Бахмут та Авдіївка — деталі

Під Бахмутом ворог тисне напрямку двох населених пунктів: на Богданівське (за 2-3 км від східних околиць Часового Яру) та на Іванівське (за 4,5 км від Часового Яру). За оцінками DeepState, найближчим часом можлива втрата Іванівського — на карті позначено, що росіяни окупували половину села.

Бої на Донбасі - Іванівське, Богданівка Фото: DeepStateMAP

Експерти наголосили, що Часів Яр перебуває під особливою загрозою, оскільки росіяни зібрали резерви та планують посилити тиск. Ще одна загрозлива точка — біля Кліщіївки, південніше Бахмуту, ідеться у звіті.

Під Авдіївкою росіяни збирають резерви у напрямку Орлівки, але село поки що не перебуває під повним контролем ворога. ЗС РФ діють у таких напрямках:

Тоненьке-Орлівка — ворог "покращив тактичне положення";

Первомайське — ситуація уточнюється;

Новомихайлівка — ворог закріплюється, тому вибити буде важко.

Бої на Донбасі - Авдіївка, Орлівка Фото: DeepStateMAP

Південний відтинок — де відбулись штурми

У звіті експертів ідеться про єдину спробу ЗС РФ атакувати на південному відтинку — біля сіл Новодонецького та Приютиного. Біля Роботиного та Вербового особливих змін немає, а біля села Червоне (південніше Гуляйполя) була певна активність ворога: припускають, що це була "перевірка оборони" або "відволікаючий маневр".

Про ситуацію під Кринками на лівобережжі Херсонщини DeepState даних не оновили.

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на вечір 3 березня не деталізували ситуацію на сході та півдні, але розповіли про кількість штурмів ЗС РФ. Зокрема, під Куп'янськом сталось дев'ять атак росіян, під Бахмутом — чотири, під Авдіївкою — 18.

Нагадуємо, західне видання проаналізувало бої під Авдіївкою і пояснило, чому вони стали "нищівною поразкою". Також ЗМІ отримали супутникові світлини окопів ЗСУ і зауважили, що вони "надто мілкі".