РФ може змиритися зі збільшенням авіаційних втрат: ISW пояснив, чому ворог жертвує літаками

Армія РФ втратила 15 літаків з 17 лютого. Ця кількість є незначною для росіян, оскільки вони мають близько 300 різних винищувачів КБ "Сухой", розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Активність російської авіації на сході України знизилася через нещодавні втрати ЗС РФ у літаках. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 3 березня.

"Нещодавні відносно великі втрати російської авіації, схоже, спонукають до значного зниження активності російської авіації на сході України, хоча незрозуміло, як довго триватиме це", — йдеться у повідомленні.

2 березня командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що близько 19:00 російська авіація повністю припинила діяльність на сході України після того, як українські військові збили два літаки Су-34. Речник ПС Юрій Ігнат зазначив, що 3 березня зниження активності російської авіації продовжилося, ворог не здійснював польоти на літаках дальнього радіолокаційного виявлення А-50 після знищення борта 23 лютого.

Російська армія втратила 15 літаків з 17 лютого, аналітики зауважили, що ця кількість є незначною для армії РФ. В ISW вважають що Росія має близько 300 різних винищувачів КБ "Сухой".

Аналітики зауважили, що окупанти зазнавали авіаційних втрат протягом останніх тижнів, проте завдавали плануючих бомбових ударів на підтримку наступальних операцій на сході. Росіяни можуть змиритися зі збільшенням рівня втрат в авіації в гонитві за подальшими тактичними здобутками, переконані в ISW.

Нагадаємо, 3 березня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія може швидко розконсервувати літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 для того, аби замінити збиті. Він зазначив, що питання в тому, у якому стані борт законсервували.

2 березня в Інституті вивчення війни розповіли, що Росія готова втратити частину авіації заради отримання тактичних успіхів уздовж лінії Авдіївка — Донецьк. Аналітики зазначили, що росіянам вдалося тимчасово встановити локалізовану перевагу в повітрі в останні дні облоги Авдіївки Донецької області.