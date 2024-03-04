"Їсть росіян на сніданок": Каллас не хочуть бачити на керівних посадах у НАТО і ЄС, — Politico

Очільниця уряду Естонії навряд чи отримає достатню підтримку у питанні ймовірного призначення на посаду наступного генерального секретаря НАТО чи глави європейської дипломатії, пише американське видання.

У Брюсселі декілька місяців точаться розмови про заміну чинного головного дипломата Європейського Союзу Жозепа Борреля на Каю Каллас, прем'єр-міністра Естонії. Низка європейських високопосадовців вважають, що її кандидатуру підтримує президент Франції Емманюель Макрон. Однак "не всі впевнені, що в неї є шанс". Про це пише видання Politico.

Анонімне джерело заявило журналістам, що ідея призначити Каллас високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки "залишається чутливою" в деяких країнах.

"Я не думаю, що Франція і Німеччина погодиться на це з тих же причин, з яких вона (Каллас, — ред.) не підходить для роботи в НАТО. Невже ми справді призначимо на цю посаду людину, яка любить їсти росіян на сніданок?", — сказав чиновник.

Окремо видання нагадує, що прем'єр-міністерка Естонії, як і інші лідери країн Балтії, не задоволені можливим призначенням на посаду наступного генерального секретаря НАТО чинного прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Балтійські країни вважають це свідченням про нерівність членів НАТО.

"Якщо говорити про географічний баланс, то це буде четвертий генеральний секретар з Нідерландів. І тоді виникає питання, чи є в НАТО країни першого і другого рангу. Ми рівні чи не рівні? Ці питання залишаються", — сказала Каллас минулого тижня.

У Politico зауважують, що країни Східної Європи справді обіймали не так багато керівних посад в ЄС і НАТО відтоді, як більшість з них приєдналися до цих двох союзів у 2004 році.

Польща — єдина країна з регіону, яка отримала одну з найвищих посад у блоці. Йдеться про колишнього, а нині чинного прем'єр-міністра Дональда Туска, який був президентом Європейської Ради протягом одного терміну (2014 — 2019 рр.).

Також Єжи Бузек, ще один колишній польський прем'єр, очолював Європейський парламент протягом трьох років (2009-2012 рр.), тобто приблизно половину терміну.

"В Естонії, Литві та Латвії високопосадовці вважають, що великі держави Західної Європи все ще несправедливо упереджено ставляться до них, особливо з огляду на їхню жорстку позицію щодо Росії після повномасштабного вторгнення в Україну", — йдеться у матеріалі Politico.

Нагадаємо, 15 листопада прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас висловила готовність розглянути можливість обійняти посаду генерального секретаря НАТО за належної підтримки.

1 жовтня 2024 року закінчується третя каденція генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Він обіймає цю посаду з 2014-го. Насправді його повноваження генсека добігли кінця ще в жовтні 2023 року. Однак у липні минулого року в НАТО все ж таки вирішили продовжити мандат Столтенберга ще на рік.