ЗС РФ зазнають величезних втрат: CNN про бої на Авдіївському напрямку

Армія РФ зазнає величезних втрат, але не рахується з ними, тому продовжують просування на напрямку.

Російські війська продовжили наступальні дії після захоплення Авдіївки. Через дефіцит боєприпасів і людей у військових зростає песимізм щодо бойових дій на весні. Про це повідомляє CNN.

17 лютого Україна заявила про вивід сил з Авдіївки. Російські війська продовжують наступ на східному напрямку і захопила три села біля населеного пункту. Російські успіхи частково пояснюються серйозною кризою в ЗСУ з боєприпасами. Військовим доводиться нормувати використання снарядів.

Журналісти поспілкувались з численними українськими солдатами, які висловили песимізм щодо наступних тижнів на Авдіївському напрямку. Більшість із них говорила на умовах анонімності.Один з бійців спеціального призначення сказав, що Сили оборони відступають, бо немає заздалегідь добре укріплених позицій. Інший офіцер сказав, що РФ має перевагу у кількості, артилерії і бронетехніці.

"Вони потроху просуваються вперед. У нас не так багато варіантів. Відступати, або просто чекати, поки нас… Як би сумно це не звучало, поки нас усіх не переб'ють. Без зброї… це не та війна, на якій можна воювати з мечем", — каже офіцер.

Також військові мають песимістичні настрої через відсутність військової допомоги США. Разом з тим бійці з 47-ї окремої механізованої бригади знищують російську техніку. В мережі розлетілося відео, як M2 Bradley атакують два ворожих БТРи з ворожою піхотою. ЗС РФ зазнають величезних втрат.

Нагадаємо, 4 березня Третя штурмова показала знищення ворожої піхоти під Авдіївкою.

3 березня WP писав, що втрата Авдіївки стала "нищівною поразкою" для України, бо евакуація була не надто організованою.