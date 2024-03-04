У Росії на війну в Україні планують відправляти боржників з ЖКГ (документ)

У Новосибірську голова Ленінського району направив керуючим компаніям листа з проханням надати інформацію про боржників з ЖКГ. Дані нібито необхідні для "сприяння військовим комісаріатам".

У Російській Федерації запустили масову кампанію з вербування на війну в Україну боржників з оплати житлово-комунальних послуг. Таким чином влада намагається виконати план з набору контрактників для армії, пише The Moscow Times.

Новосибірська влада звернулася до керуючих компаній з проханням надати дані про боржників по ЖКГ. Відповідний лист направив заступник голови Ленінського району Юрій Овчаренко. Відомості нібито необхідні для "сприяння військовим комісаріатам" щодо набору громадян на військову службу.

Копію цього листа анонімно надіслав читач "Сибирского экспресса".

Згідно з оприлюдненим документом, 26 лютого віцемер Геннадій Захаров провів нараду, присвячену набору контрактників.

4 березня лист опублікувала у своєму Telegram-каналі депутат міськради Світлана Каверзіна. Вона зазначила, що аналогічна ситуація відбувається і в інших районах міста. Зокрема у Красноярську судовим приставам доручили знайти громадян, які заборгували комунальникам і не мають роботи.

Російські ЗМІ повідомляють, що загалом у Росії, за даними Федеральної служби судових приставів, 8 мільйонів боржників по ЖКГ. Сумарна заборгованість за станом кінець березня 2023 року сягала майже 900 млрд рублів.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв раніше заявив, що у 2023 році до російської армії вдалося залучити півмільйона осіб.

За його словами, більшість з них — 420 тисяч осіб — підписали контракти з ЗС РФ, а 80 тисяч є "добровольцями".

Нагадаємо, 20 лютого Центр національного спротиву повідомляв, що у Росії активно вербують ув’язнених жінок для участі у війні проти України. Їм пропонують підписати контракт на рік, після чого обіцяють помилування.

15 січня аналітики "Інституту вивчення війни" повідомляли про створення в окупованій частині Донецької області російськими військами жіночого підрозділу операторів дронів.