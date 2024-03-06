Гольфкари і "голі" танки: топ 5 найдивнішої техніки на озброєнні ЗС РФ (фото)
Російська армія зазнає величезних втрат на фронті, а оборонка не здатна поповнювати підрозділи новою технікою в необхідній кількості. Через це ЗС РФ доводиться "експериментувати" з озброєнням і технікою.
На третьому році війни російські війська підтверджено втратили вже 14 644 одиниці техніки. Оборонні заводи РФ не здатні відновлювати техніку в необхідних темпах. Тому ЗС РФ змушені використовувати найдивніше озброєння. Фокус зібрав п'ятірку дивних екземплярів техніки, яку взяли на озброєння окупаційні сили.
Гольф-мобілі — на штурм
Росія купила приблизно 1 590 китайських гольф-карів Desertcross, які не мають додаткового захисту. Ворожа армія використовувала машини для штурму позицій української армії на Лиманському напрямку. До наступу було залучено два Т-90М "Прорив", дві БМП-2 і чотири Desertcross.
Виробляє Desertcross-1000-3 китайська компанія Shandong Odes Industry. Основне призначення машини — розвідка, патрулювання і рейди. У мережі Desertcross прозвали гольф-каром — через візуальну схожість і абсолютну відсутність захисту.
На відео 60-ї механізованої Інгулецької бригади показали, що касетні боєприпаси чудово справляються з ворожими машинами і піхотою в ній.
"Цар-мангал" на танках
Російсько-українська війна сильно трансформувала поле бою. Танки і будь-яка інша бронетехніка ризикують бути ураженими FPV-дроном за 500 доларів. Тому російська армія експериментує з "мангалами" або "козирками" над баштами. Об'єктивно потреба в захисті верхньої проєкції танків є, тому що це — найслабша частина танка. Однак іноді в російській армії виходять за межі здорового глузду. Деякі конструкції стають настільки великими, що танк втрачає можливість повертати вежу на 360 градусів, а екіпаж ризикує не вибратися з машини в критичний момент.
Українська армія також використовує "козирки" на своїх танках. Іноді такий захист складається, що дає змогу його використовувати тільки під час бойових завдань.
"Мотолига" з корабельною установкою
Тягач МТ-ЛБ, який в армії називають "мотолигою", також всіляко переобладнується російськими військами. Зокрема, російські інженери встановили протичовновий бомбомет РБУ-6000. Пускова установка важить 3,5 тонни, а корисне навантаження МТ-ЛБ становить 2,5 тонни, тож незрозуміло, наскільки рухомою може бути така система.
Експерти Defense Express називають ще один незрозумілий момент — як заряджати МТ-ЛБ з РБУ-6000. Вага однієї бомби РГБ-60 становить 113,6 кг, що майже вдвічі більше за снаряд до РСЗВ "Град". На кораблях є спеціальні шахти, які перезаряджають снаряди, а тут росіянам доведеться робити все вручну. Навряд чи в тягач інтегрували повноцінну систему управління вогнем, тож точність стрільби відбувається "кудись у той бік".
"Голі" танки
Деякі підрозділи російської армії переводяться на танки Т-55. У лютому ЗМІ писали, що частина 810-ї гвардійської бригади морської піхоти ЗС РФ отримала старі Т-55. Колись елітний підрозділ мав Т-80 різних модифікацій, але через великі втрати морпіхи отримали майже немодернізовані Т-55. Вони отримали лише "мангал", а бронювання залишилося на базовому рівні, що робить танк надзвичайно вразливим.
Якщо раніше РФ застосовувала старі Т-62 і Т-55 на укріплених позиціях, то зараз ЗС РФ почали їх застосовувати під час штурмових дій.
"МТ-ЛБ" у вигляді БТР
У жовтні 2023 року російські війська кинули на штурм у районі Авдіївки МТ-ЛБ перероблені під БТР. Машини підірвалися на протитанкових мінах. Вони призначені були для того, щоб перевозити бійців у десантному відділенні. У задній частині машини зробили більш високою стелю, а також змонтували турель під кулемети "Корд" калібру 12,7 мм і ПКМ калібру 7,62. Бронювання машини не забезпечувало захисту особистого екіпажу.