Україна стане членом схеми підтримки оборонної промисловості ЄС, — Euractiv

Проєкт передбачає конкретний бюджет для українського військово-промислового комплексу. У документі не вказано загального фінансового пакета, проте, ймовірно, що його бюджет становитиме щонайменше 1,5 мільярда євро.

Згідно з проєктом пропозиції Європейської комісії, Україна має стати повноправним членом схеми підтримки оборонної промисловості ЄС, що також допоможе використати досвід країни та наблизити Київ до членства. Про це повідомляє Euractiv.

Однією з трьох цілей пропозиції Європейської програми оборонних інвестицій (EDIP) є ​​крок "сприяння відновленню, реконструкції й модернізації української оборонно-технологічної та промислової бази та поступовій інтеграції в Європу, сприяючи таким чином взаємній стабільності, безпеці, миру, процвітання та стабільності".

У проєкті тексту зазначають, що для цього Україні потрібно дозволити стати повноправним членом будь-якої країни-консорціуму для спільної закупівлі військового обладнання з іншими державами-членами ЄС, мати доступ до фондів ЄС і звільнити від сплати ПДВ у разі спільної власності.

Регламент Європейської програми оборонних інвестицій Єврокомісія планує представити у вівторок, 5 березня, разом із "всеосяжною політичною оборонною стратегією ЄС".

Україні відведуть особливе місце в програмі

"Інтеграція України в промислову політику ЄС у тексті законопроєкту йде на крок далі, ніж згадка цієї ідеї в політичній стратегії, де про неї легко можна забути", — йдеться у повідомленні.

Тому Україні буде відведено особливе місце в програмі підтримки європейських спільних закупівель зброї та зміцнення військово-промислового комплексу блоку за рахунок коштів ЄС.

Попередні оборонно-промислові програми, прийняті законодавцями Європейського Союзу, ніколи не розглядали жодну третю країну повноправним учасником таких схем, окрім Норвегії.

Серйозний крок

Участь України в Європейській програмі оборонних інвестицій зазначається як серйозний крок у формуванні військово-промислового комплексу континенту, особливо враховуючи дворічний досвід використання оборонної техніки Києва та його процес вступу до Європейського Союзу.

У зв'язку з потребою України у значній кількості оборонної продукції, зокрема боєприпасів і дронів, Київ активно співпрацює з компаніями країн-членів ЄС у створенні спільних підприємств, прямими закупівлями від підприємств Європейського блоку та розвитком об'ємних виробничих потужностей для виробництва безпілотників. Два війни також дали армії досвід випробувань і застосування сучасної зброї.

Відповідно до проєкту положення, "сприяння відновленню, реконструкції та модернізації оборонно-технічної та промислової бази України" є способом "підтримки оборонної готовності Союзу та його держав-членів".

За межами ЄС промисловість блоку зіштовхується з проблемами прискорення виробництва в очікуванні контрактів після десятиліть нестачі інвестицій після Холодної війни.

Проєкт передбачає конкретний бюджет для українського ВПК

"Зіткнувшись із конфліктом високої інтенсивності, українська оборонно-технологічна та промислова база була вимушена перейти до моделі військової економіки", — додають в проєкті оборонної стратегії.

Співпраця української промисловості з європейською є ключовим аспектом "зобов’язань безпеки", які дипломатична служба ЄС обговорювала й пропонувала Україні в спробі гарантувати, що промисловість блоку збільшить обсяги виробництва для підтримки військових зусиль.

"Україна є і буде все більш важливим партнером ЄС в оборонно-промисловому секторі, особливо з урахуванням її повного процесу вступу", — наголошують в неопублікованому тексті оборонної стратегії.

Крім того, у проєкті тексту передбачили конкретний бюджет українського військово-промислового комплексу. У документі не вказано загального фінансового пакета, хоча передбачається, що його бюджет становитиме щонайменше 1,5 мільярда євро.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейська комісія представить організаційні аспекти переговорного процесу про вступ України в Європейський Союз.