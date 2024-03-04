Катастрофічні наслідки: експерти оцінили зіткнення Bradley з БТР-82А (відео)

Український екіпаж відкрив вогонь із 25-мм гармати Bushmaster, що стало руйнівним не тільки для російської бронемашини, а й для взводу ворожої піхоти.

В одному з бойових епізодів на Авдіївському напрямку бойова машина М2 Bradley 47-ї бригади ЗСУ зустрілася з російським БТР-82А. Зіткнення закінчилося катастрофічними наслідками не тільки для машини противника, а й для російських піхотинців, які розміщувалися на БТР. Про наслідки бойового зіткнення розповіли оглядачі Zona Militar.

На опублікованих 1 березня в соцмережах кадрах російський БТР мчить по ґрунтовій дорозі, ймовірно, у районі Бердичів. Після цього екіпаж машини та піхотинці зустрічаються з Bradley, яка відкриває вогонь із 25-мм гармати Bushmaster.

До вогню української машини приєднуються атаки FPV-дронів, що залишає мало шансів на порятунок. Результати виявляються руйнівними не тільки для російської бронемашини, а й для взводу піхоти — російську техніку й особовий склад було знищено.

"Ці кадри частково ілюструють бойовий досвід українських військ, які описують російські наступи як дуже безрозсудні. Ця стратегія спирається на чисельну перевагу та вогневу підтримку, спрямовану на виснаження оборонних позицій", — зазначають автори матеріалу.

За їхніми словами, у випадку з Bradley ця БМП продовжує отримувати хороші відгуки від українських бійців завдяки своїй вогневій потужності й захисту.

Раніше повідомлялося, що під час боїв за Авдіївку російські окупанти захопили одну БМП M2 Bradley. Як повідомили західні оглядачі, ЗС РФ вивчає захищеність і слабкі місця американської бойової машини піхоти, щоб детально вивчити її можливості.