Уклав угоду: льотчик визнав провину у витоку документів США про контрнаступ ЗСУ, — CNN

За словами журналістів, Тейшейра погодився передати всі відповідні документи, які в нього є. Прокурори вимагатимуть від судді призначити покарання у вигляді 200 місяців позбавлення волі.

Військовослужбовець національної гвардії США, обвинувачений у розміщенні в соціальних мережах великої кількості секретних розвідувальних звітів та інших документів Пентагону, визнав себе винним. Про це пише CNN.

Повідомляють, що 22-річний Тейшейра визнав себе винним за всіма шістьма пунктами обвинувачення, які були пред'явлені йому у зв'язку із Законом про шпигунство.

Як ідеться в судових документах, Тейшейра погодився провести допит із представниками розвідувального співтовариства та Міністерства оборони США, а також передати всі відповідні документи, які в нього є або місцеперебування яких йому відоме.

За словами журналістів, натомість прокурори заявили, що вимагатимуть від судді призначити покарання для Тейшейри у вигляді 200 місяців або понад 16 років позбавлення волі.

"Рекомендований суворий вирок — це набагато менший термін, ніж потенційне тюремне ув'язнення терміном на десятиліття, яке йому могло б загрожувати, якби він не уклав угоду", — зазначили журналісти.

Повідомляється, що прокуратура пообіцяла не пред'являти Тейшейрі додаткових звинувачень за Законом про шпигунство.

"Джек Тейшейра ніколи не дізнається секретної інформації до кінця свого життя", — заявив прокурор округу Массачусетс Джош Леві.

"Це визнання провини тягне за собою відповідальність і певною мірою завершує главу, яка завдала глибокої шкоди безпеці нашої країни", — сказав Метт Олсен, помічник генерального прокурора з національної безпеки в Міністерстві юстиції.

У матеріалі йдеться, що остаточний вирок зрештою ухвалить федеральний суддя у вересні. Уродженець Массачусетса перебуває під вартою з моменту першого арешту у квітні 2023 року.

За словами журналістів, витік документа вразив світ розвідки, коли про нього вперше стало відомо минулого року. У результаті було виявлено недоліки в тому, як Пентагон охороняє свої найважливіші секрети.

Згідно з судовими документами, Тейшейра керував маловідомим чатом на платформі Discord під назвою "Thug Shaker Central", де учасники публікували меми і говорили про зброю та релігію.

Під час роботи на військовій базі на Кейп-Коді обвинувачений нібито проводив несанкціонований пошук в урядових базах даних, попри неодноразові попередження свого начальства не робити цього.

За словами прокурорів, Тейшейра спочатку почав публікувати повідомлення, що містять секретну інформацію, а в кінцевому підсумку опублікував фотографії документів, позначених як секретні.

Документи містили широкий спектр суворо секретної інформації, включно з даними про прослуховування ключових союзників і супротивників, а також різкі оцінки стану російсько-української війни та інше.

Витік секретних документів Пентагону: що відомо

Нагадаємо, 7 квітня 2023 року видання The New York Times повідомило з посиланням на свої джерела, що в мережі опублікували секретні військові документи США, у яких ішлося про плани НАТО і Вашингтона щодо нарощування потужності ЗСУ перед контрнаступом.

Журналістам NYT і Bellingcat вдалося ідентифікувати людину, яка, ймовірно, злила дані Пентагону. Йдеться про 22-річного американського льотчика Джека Тейшейру. Його заарештували 13 квітня за підозрою у витоку секретної інформації США в мережу.

Під час засідання 21 червня 2023 року Тейшейра не визнав свою провину за кожним із пунктів обвинувачення. Крім того, його адвокати заявили, що обвинувачений не очікував поширення опублікованих ним секретних даних в інтернеті і піддали критиці прокурорів за нібито перебільшення ризиків.