Горить резервуар: у Бєлгородській області БПЛА міг атакувати нафтобазу, — соцмережі (відео)

За даними місцевих медіа, у селі Довге стався інцидент після атаки дроном і тепер на місце прямує пожежний поїзд. Місцева влада повідомила лише про НП, унаслідок якої нібито ніхто не постраждав.

У прикордонних російських регіонах досить часто в останні 2 роки відбуваються різні інциденти. Цього разу противник поскаржився на атаку на нафтобазу в Бєлгородській області. Про це пише російський Telegram-канал "112".

Йдеться про населений пункт Довге в Бєілгородській області, де розташована Губкінська нафтобаза. Її нібито атакували за допомогою БПЛА, внаслідок чого на території підприємства почалася пожежа.

"За даними 112, горить один резервуар. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце слідує пожежний поїзд", — ідеться в повідомленні.

Також з'явилася перша фотографія з місця інциденту.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також поділився своїми коментарями щодо інциденту в регіоні. За його словами, у Губкінському міському окрузі сталася надзвичайна подія. Після вибуху на інфраструктурному об'єкті зафіксовано пожежу.

"Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Усі обставини події встановлюються", — пише В'ячеслав Гладков.

Більше подробиць щодо атаки на нафтобазу з боку місцевої влади не прозвучало.

Нагадаємо, 29 лютого повідомлялося, що зграя безпілотників нібито мала намір атакувати Воронеж, але зникла в невідомому напрямку. Кілька безпілотників зафіксували на підльоті до Воронезької області, але кордон вони так і не перетнули, писали роспабліки.

22 лютого з'явилася інформація, що з російського літака впала авіабомба ФАБ-250 у Бєлгородській області. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, як повідомляє ASTRA, назвав авіабомбу "вибухонебезпечним предметом" і підтвердив її ліквідацію на території Валуйського міського округу.