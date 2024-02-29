Зграя безпілотників мала намір атакувати Воронеж , але зникла в невідомому напрямку, — соцмережі

Кілька безпілотників зафіксували на підльоті до Воронезької області, але кордон вони так і не перетнули, пишуть роспабліки.

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У Росії в районі міста Воронеж виявили 5 невідомих безпілотників. Містян закликали ховатися у безпечні місця. Про це повідомили "Вести Воронеж".

"Засобами виявлення зафіксовано рух безпілотних літальних апаратів у кількості близько 5 одиниць у напрямку Воронежа", — йдеться в повідомленні.

В телеграм-каналі "Типичный Воронеж" спочатку повідомлялося, що БпЛА так і не подолали кордони Воронезької області, а потім, що вони взагалі зникли в невідомому напрямку.

Між тим губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про атаку 1 БпЛА на території Бєлгородщини.

"В Корочанському районі системою ППО збито БпЛА літакового типу між населеними пунктами Городище та Резниково. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", — написав Гладков.

Нагадаємо, що вдень 29 лютого в окупованому Криму повідомили про гучні звуки, схожі на роботу сил ППО. Жителі стверджували, що вибухало біля Ялти та Євпаторії.

29 лютого в Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття трьох російських бомбардувальників Су-34 на сході. 27 лютого, стався ще один "літакопад" — ворог втратив два повітряних судна.