"Сергей Котов" пішов на дно: в ГУР підтвердили часткову загибель ворожого екіпажу (відео)

Для порятунку членів екіпажу корабля "Сергей Котов" приїхало десять машин швидкої. Постраждала третина особового складу, який перебував на борту.

Внаслідок атаки українських дронів в ніч на 5 березня отримали поранення та загинули члени екіпажу російського патрульного корабля "Сергей Котов". Дані щодо точної кількості постраждалих моряків ЗС РФ, а також інші наслідки атаки, уточнюються. Про деталі нічного удару по кораблю РФ розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов.

Зі слів Юсова, під час нічної атаки росіяни встигли провести часткову евакуацію екіпажу. На пристань прибуло близько 10 машин швидкої допомоги. Точно не відомо, скільки ж військових моряків постраждало, але серед них є і загиблі, і поранені.

Представник ГУР Міноборони також пояснив, що для Сил оборони важливо було знищити новий російський корабель 2018 року випуску вартістю понад $50 млн. На палубі корвета "Сергей Котов" планували встановити зенітно-ракетний комплекс сил ППО: якби ворогу вдався цей план, то це ускладнило б виконання бойових завдань ЗСУ.

"Корабель "Сергей Котов" цього разу точно знищений. Чому цього разу? Тому що вже полювали на нього і були успішні атаки, але він зумів відновитись після проведення ремонтних робіт", — додав речник розвідки (попередня атака на "Сергея Котова" сталась 18 вересня 2023 року).

Знищення "Сергея Котова" — що відомо

Зазначимо, раніше Фокус розповідав, чим особливий російський патрульний корабель "Сергей Котов" проєкту 22160. Корабель, який має довжину 94 метри, придатний для запуску дронів "Орлан-10" і може перевезти один вертоліт Ка-52. На палубі — артилерійська установка АК-176МА калібру 6,2 мм, а також кулемети. Екіпаж — 28 осіб.

У мережі можна відшукати кадри перших випробувань "Сергея Котова" у 2021 році. На відео гарно видно озброєння та радіолокаційне устаткування. Також з'являються члени екіпажу — два морських офіцери та один моряк. Серед іншого, можна роздивитись рятувальні човни, якими був оснащений російський корабель.

Перші повідомлення про можливе влучання по "Сергею Котову" з'явились у мережі зранку 5 березня. Російські пропагандисти припустили, що в Криму сталась масована атака українських безпілотників, які завдавали удари з повітря та з моря. Місцеве населення повідомило про мінімум чотири вибухи, при цьому Міноборони РФ промовчало про надзвичайну подію.

Пізніше в ГУР Міноборони заявили, що вночі дрони MAGURA V5 атакували російський військовий корабель. Запевнили, що корабель вже у неробочому стані: на записах з місця подій видно, як на воді дійсно стається кілька вибухів.

Нагадуємо, 4 березня видання "Українська правда" опублікувала розповідь генерала ГУР про перші кроки створення та випробування морських дронів MAGURA V5. З його слів, перші шість місяців кораблі РФ отримували пошкодження, а пізніше — почали тонути.