В Запоріжжі чоловік збирався підірвати відділення пошти на замовлення ГРУ РФ (фото)

За даними силовиків, для підриву поштового відділення підозрюваний виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Далі він мав намір сховати СВП у коробку з фруктами і підірвати за допомогою телефонного дзвінка.

У Запоріжжі Служба безпеки України затримала російського агента, який намагався підірвати поштове відділення у Запоріжжі. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що операція із затримання ворожого агента проходила в кілька етапів.

Для підриву відділення пошти він виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Інструкцію для виготовлення вибухівки він отримав від російської спецслужби.

Далі він мав намір сховати СВП у коробку з фруктами і відправити до вантажного відділення одного з поштових операторів і там підірвати за допомогою телефонного дзвінка.

Окупанти сподівались, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті.

Зловмисникам не вдалося реалізувати свій план, співробітники СБУ спрацювали на випередження – викрили фігуранта на етапі підготовки теракту.

Також під час розслідування СБУ встановила, що додатковим завданням російського агента було виявлення місць масового зосередження особового складу і техніки ЗСУ.

Слідство встановило, що агентом РФ виявився житель Запоріжжя. Його завербував кадровий співробітник 316-го розвідцентру ГУ Генштабу РФ. Чоловік отримав гроші на виготовлення вибухівки, а також після теракту мав отримати винагороду.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що в Україні викрили ексосвітянку, яка допомагала російським окупантам під час боїв за Харків. 57-річна колишня вчителька молодших класів у селі Лук’янці Липецької громади "здавала" загарбникам місця перебування українських патріотів.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов назвав імена осіб, причетних до реалізації російської спецоперації "Майдан-3".