Знищення корабля "Сергей Котов": у ГУР показали, як "Magura V5" потопили корабель РФ (відео)

На запис потрапили моменти ураження російського корвета морськими дронами Головного управління розвідки, за якими слідують потужні вибухи та полумʼя. У розвідці також підтвердили часткову загибель ворожого екіпажу.

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України за допомогою морських дронів атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Відео знищення російського корвета оприлюднило ГУР в Telegram.

На кадрах видно, як українські морські безпілотники "Magura V5" рухаються у напрямку патрульного корабля окупантів. Крім того, на запис потрапили й моменти ураження дронами ГУР по російському корвету, за якими слідують потужні вибухи та полумʼя.

ГУР знищили патрульний корабель РФ "Сергей Котов"

Нагадаємо, у вівторок, 5 березня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України взяли на себе відповідальність за атаку по патрульному кораблі Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

Відповідну операцію здійснив спецпідрозділ ГУР "Group 13". Місія відбулась у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

"Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів", — йдеться у повідомленні.

В ГУР підтвердили часткову загибель ворожого екіпажу

Згодом представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов заявив, що внаслідок атаки українських дронів в ніч на 5 березня отримали поранення та загинули члени екіпажу російського патрульного корабля "Сергей Котов".

Дані щодо точної кількості постраждалих моряків ЗС РФ, а також інші наслідки атаки, уточнюються.

Атака БПЛА в Криму

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 березня жителі Кримського півострова чули вибухи на південному узбережжі та біля Кримського мосту.

Пропагандистські Telegram-канали стверджували, що Кримський півострів опинився під атакою БПЛА, які били з повітря та моря. Там припустили, що під загрозою були військові об'єкти РФ в Керчі, Феодосії та Кримський міст. Автор припускає, що ціллю також міг бути патрульний катер "Сергей Котов". Згодом російські канали опублікували кадри ураження корвета.

Нагадаємо, раніше голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 5 дронів MAGURA знищили БДК "Цезар Куніков" із військовим вантажем. За словами голови розвідки, екіпаж корабля становить 90 осіб, про кількість врятованих буде відомо пізніше, оскільки пошуково-рятувальна операція російських військ триває.