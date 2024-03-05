"Могло б бути краще": у ТЦК розповіли, чи можна вважати провальною мобілізацію в Україні

За словами спікера Полтавського територіального центру комплектування Романа Істоміна, критичного зменшення призваних громадян не спостерігається, проте процеси відбуваються не з тією динамікою, яку хотілося б побачити.

Тема мобілізації в Україні продовжує стояти досить гостро, і дехто висловлює думку, що її було провалено. Щодо цього висловився спікер Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Роман Істомін в інтерв'ю для "Телеграф".

За його словами, якби призов справді був на низькому рівні, то українські захисники не отримували б поповнення на полі бою вже кілька місяців. У реальності громадяни продовжують віддавати свій обов'язок Батьківщині та захищають країну від російської агресії.

"Набір в армію йде планомірно. Можливо, не в тій кількості і не тій якості, як хотілося б, та й настрої суспільства не такі, як хотілося б. Але маємо що маємо. Попри весь рекрутинг, як би його не розвивали, основним способом комплектування ЗСУ під час воєнного стану залишається мобілізація. Так, могло б бути краще. Але критичного зменшення призваних громадян у Полтавській області не спостерігається", — заявив Роман Істомін.

Окремо представник ТЦК і СП додав, що новий законопроєкт про мобілізацію, який невдовзі мають ухвалити у Верховній Раді, не готувався через те, що це питання було провалене в Україні. Він необхідний для того, щоб поліпшити якісні показники та зняти напругу в суспільстві.

Щодо питання рекрутизації, то Роман Істомін заявив, що жодного скепсису з цього приводу в нього немає, а є лише сучасні реалії. Відбір чоловіків і жінок проводять серед тих, у кого є мотивація захищати свою країну і стати професійним військовим. При цьому така схема може працювати в мирний час, адже під час війни покрити всі потреби в такий спосіб досить складно.

"Нині воєнний час, і ЗСУ не можуть покрити потреби тільки за рахунок високомотивованих людей з віковим цензом. Призову ж за мобілізацією підлягають громадяни від 27 до 60 років. Наразі служба за мобілізацією і за контрактом ідуть паралельно, бо такі виклики сучасності. У результаті в одному підрозділі служать і мобілізовані, і рекрутовані. Різниці в плані вимог до них від командира немає. Вони всі — захисники України", — підсумував речник Полтавського ТЦК і СП.

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що у Верховній Раді назвали можливі покарання для українських ухилянтів. Народний депутат Федір Веніславський розповів, що профільний комітет продовжує розглядати обмеження і деякі з них уже відкинули. Серед можливих санкцій передбачають блокування банківських рахунків, заборону на керування автомобілем, а також штрафи.