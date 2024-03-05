Українські Leopard 1 отримали рідкісні HESH-снаряди – OSINT-аналітик (фото)

Особливістю HESH-боєприпасів є те, що вони створюють потужний тиск на ціль й потім детонують. Вони мають менше бронепробиття, але створюють великий тиск зсередини обʼєкта.

На озброєні української армії є вже кілька десятків танків Leopard 1. OSINT-Аналітик Weapons Illustrated виявив, що ЗСУ отримали бронебійно-фугасні HESH боєприпаси.

В арсеналі українських військових помітили 105-мм боєприпаси бельгійського виробництва. На світлині вказується одразу три типи снарядів:

M393A3-E-HESH-T (HEP-T) виробництва KNDS Бельгія ;

; підкаліберний M1060A2/A3 виробництва KNDS Бельгія;

кумулятивний M456A2 HEAT-T, які передали Сполучені Штати.

Особливістю HESH-боєприпасу є інший принцип дії. Після влучання в ціль пластична вибухова речовина спочатку розтікається по броні, а потім детонує. В результаті саме пробивання броні може і не відбутись, але на зовнішній стороні утворюються уламки й сколи, які уражають машину зсередини.

Характеристики снаряда HESH-T

HESH-снаряди були розроблені у Великій Британії. Вони не отримали великої популярності, тому зараз їх використовують тільки Challenger 1 і 2, а також Leopard 1 з гарматою Royal Ordnance L7. Також їх можна використовувати на танках M-55S, які Україна отримала від Словенії.

Варто зазначити, що раніше Бельгія замовляла у місцевої філії концерну KNDS виготовити 105-мм танкові боєприпаси для України. Також ЗСУ використовують Leopard 1A5BE бельгійського виробництва, що фіксували аналітики.

Нагадаємо, 7 лютого в Греції показали глибоку модернізацію танків Leopard 1A5, яка має підвищити боєздатність машин.

На початку лютого Rheinmetall оприлюднив плани постачання Україні різної зброї і техніки.