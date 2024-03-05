Спецоперація ГУР: разом з корветом "Сергей Котов" знищили гелікоптер Ка-29

На патрульних кораблях цього проєкту передбачено вертолітний майданчик, ангар, а також ємності для зберігання запасів авіаційного палива.

На борту знищеного малого патрульного корабля "Сергей Котов" перебував транспортно-бойовий вертоліт. Він теж був знищений. Про це повідомив спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Пошуково-рятувальна операція проводилася. Деяких членів екіпажу точно витягали з води. Звісно ворог приховує втрати. На борту міг перебувати ще гелікоптер. Це той випадок, коли два в одному, навіщо платити більше", — сказав він.

За його словами, було знищено корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29, який перебував на борту корабля. На патрульних кораблях цього проєкту передбачено вертолітний майданчик, ангар, а також ємності для зберігання запасів авіаційного палива. Слід зазначити, що вертольотів К-29 було випущено лище 59.

Як свідчить перехоплена розмова командира 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), яку оприлюднило ГУР, о 0.50 "Сергій Котов" був атакований 5-ма безекіпажнимим кораблями.

Знищення корабля РФ "Сергій Котов": що відомо

У ніч проти 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР Міноборони України "Group 13" атакував патрульний корабель "Сергей Котов" Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

Чорноморський флот РФ поповнився "Сергеем Котовым" лише в липні 2022 року. Українські морські дрони потопили його в українських територіальних водах неподалік від Керченської протоки.

Внаслідок атаки українських дронів в ніч на 5 березня отримали поранення та загинули члени екіпажу російського патрульного корабля "Сергей Котов". Дані щодо точної кількості постраждалих моряків ЗС РФ, а також інші наслідки атаки, уточнюються.

На запис потрапили моменти ураження російського корвета морськими дронами Головного управління розвідки, за якими слідують потужні вибухи та полумʼя.