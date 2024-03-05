"У них є своя мета": Ігнат прокоментував тактику поодиноких ракетних обстрілів ЗС РФ

За словами речника Повітряних сил, противник міг зіткнутися з певним дефіцитом ракетного озброєння, тому шукає способи більш ефективного їх застосування.

Російські окупанти продовжують атаки по мирних містах України і постійно намагаються знайти нову тактику обстрілів. Детальніше про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, пуски поодиноких російських ракет, як це було зафіксовано під час атаки по Дніпру 4 березня, можуть свідчити про дефіцит. Противнику може не вистачати деяких видів озброєння.

"Якщо б ворог міг масовано застосовувати ракети, він би це робив. Ракет Х-59, Х-31 не є у ворога достатньо багато, щоб масовано застосовувати. В них є своя мета уразити якийсь об’єкт. Власне, ці ракети, які я озвучив, направляються з літаків тактичної авіації", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо речник Повітряних сил додав, що ще у противника в арсеналі є балістичні ракети "Іскандер-М", які той час від часу запускає по мирних містах.

Якщо ЗС РФ їх використовують, то це може свідчити про те, що у них є завдання уразити конкретний об'єкт за допомогою швидкого ракетного озброєння.

"Коли балістична ракета летить десятки секунд, ми можемо спостерігати, як вона випущена з окупованої території, наприклад, по Херсонській та Донецькій областях, такі ракети також є поодинокими. У ворога є мета уразити той чи інший об’єкт", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 5 березня Юрій Ігнат пояснив, чому ракети і дрони долітають до Одеси. За словами представника командування Повітряних сил ЗСУ, знешкодити всі ворожі повітряні цілі заважає географічне розташування Одеси та дислокація самої протиповітряної оборони.