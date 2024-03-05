Пошуки роботи й неправдиві обіцянки: як молодь із Індії опиняється в російській армії (відео)

За інформацією ЗМІ, російська влада хитрістю, обіцянками й обманом шукає по всьому світу людей, яких можна кинути в м'ясорубку боротьби за "русский мир".

Розпач від безробіття в рідній країні, пошуки заробітку та YouTube-канали, що дають надію, із неправдивими обіцянками, приводять індійську молодь у пастку російсько-української війни. Про це 5 березня пише видання The Indian Express.

Сім'ї чоловіків, які мешкають від Кашміру до Карнатаки та від Гуджарату до Телангани, детально розповіли, як їхніх родичів обманом змусили повірити, що вони подають заявку на роботу помічниками в російських урядових установах, але були змушені вирушити на передову, наражаючи своє життя на небезпеку.

"Їх обдурили. Агент, який їх завербував, сказав, що вони працюватимуть тільки в Москві; натомість вони пройшли 15-денний вишкіл і їх висадили в Україні, де вони змушені залишатися поруч із російськими військами, які ведуть війну", — розповідає брат 30-річного Афсана Мохаммед Імран із Гайдарабада.

Правду ці завербовані індійці дізнаються тільки після прибуття на місце.

The Indian Express змогла знайти вісьмох людей, які опинилися на українському фронті, і поговорити з їхніми родичами. За словами одного з тих, хто потрапив на війну, там він зустрів ще групу співвітчизників, інший розповів, що з ним було ще 11 індійців. Зі знайдених журналістами індійців один загинув від удару дрона, двоє інших були поранені в ногу.

Як заманюють російські рекрутери

Видання повідомляє, що всіх у Росію заманюють високими зарплатами й обіцянкою надати громадянство.

"Не йшлося про відправлення в Україну або навіть на окуповані території. Багатьох залучали через Дубай", — підкреслює The Indian Express.

Родичі ще кількох індійців, які потрапили на війну, розповіли, що ті були завербовані через YouTube-канал Baba Vlogs. Він пропонував роботу в Дубаї, а коли індійці там опинилися, їм запропонували підписати контракти на роботу прибиральниками в Москві. Але після прибуття в Росію їх направили прямо в центр військової підготовки.

Видання наводить як приклад випадок із 23-річним Мохаммедом Суф'яном, який уже працював у Дубаї та отримував еквівалент 30 тисяч рупій (близько 360 доларів) за місяць. Однак познайомився з ведучим згаданого YouTube-каналу й опинився на війні.

"Йому промили мізки, пропонуючи податися на роботу в Москву. Сказали, що допомагатиме в російському держоргані. Обіцяли понад 100 тисяч рупій на місяць (понад 1200 доларів) і громадянство", — розповів брат Суф'яна.

Востаннє Афсан зв'язувався з братом 31 грудня 2023 року з російсько-українського кордону. Згодом родина дізналася, що він поранений у ногу. Суф'ян тоді розповів братові, що за три дні після прильоту в Росію його й інших молодих індійців відправили у військовий табір.

"Там вони побачили інших індійців, які повернулися з передової. У них були рани від шрапнелі, зламані руки та ноги, і Суф'ян зрозумів, що його й інших, які проходять підготовку, теж пошлють на фронт", — розповів брат журналістам.

За його словами, наприкінці січня Суф'ян просив його допомогти вибратися, а 27 лютого ледь не загинув унаслідок атаки українського дрона, тоді як іншому індійцю та кільком російським солдатам не пощастило.

"Це був його останній дзвінок, відтоді його телефон недоступний, і ми вважаємо, що він знову на фронті", — журиться Афсан.

23-річний Джурпрет Сінгх потрапив на фронт зовсім іншим чином. Любитель подорожей, він вирішив з'їздити на Новий рік до Санкт-Петербурга, а потім до Білорусі, будучи впевненим, що російська віза діє й там. Однак на кордоні його затримали та передали російським військовим.

"Ті заявили, що він порушив закон, і стали погрожувати посадити на 10 років. Потім зробили пропозицію: замість того, щоб гнити у в'язниці, він може допомогти російській армії, живучи в Москві й отримуючи 100 тисяч рупій на місяць. Але через два дні його послали на підготовку, а тепер він перебуває на фронті", — розповів виданню двоюрідний брат Сінгха.

Кого вербує Росія по світу

Як пише російське видання The Moscow Times, серед завербованих на російсько-українську війну сьогодні можна зустріти сербів, білорусів, малайзійців, кубинців, непальців, жителів центральноазійських республік. Тепер до них додалися громадяни Індії.

"Хитрістю, обіцянками й обманом російська влада в усьому світі шукає людей, яких можна кинути в криваву м'ясорубку боротьби за "русский мир", — підкреслює видання.

Як зазначає The Indian Express, Міністерство закордонних справ Індії повідомило минулого тижня, що намагається домогтися "якнайшвидшого звільнення зі служби" приблизно 20 громадян Індії, які вирушили в російську армію "працювати як допоміжний персонал або помічники". Насправді багатьох змусили пройти військову підготовку та кинули в бій.

"Ми робимо все можливе, щоб достроково визволити їх", — заявив офіційний представник МЗС Рандхір Джайсвал.

Нагадаємо, Фокус писав, що заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив: Російська Федерація сформувала добровольчий корпус із 18 тисяч осіб особового складу. Туди входять колишні найманці з ПВК "Вагнер".

Також раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що матеріали CNN щодо вербування Росією найманців показують, наскільки масштабна ця проблема.