Франція запросила Україну, її союзників та генсека НАТО на відеозустріч для демонстрації єдності, – ЗМІ

У запрошенні говорилося, що на зустрічі розглядатимуться шляхи прискорення надання ключових можливостей, зокрема виробництва та постачання артилерійських боєприпасів.

Франція запросила генерального секретаря НАТО, а також міністрів закордонних справ і оборони головних союзників України взяти участь у відеоконференції в четвер. Про це повідомляє Reuters.

Така ініціатива має на меті продемонструвати "єдиний фронт" у боротьбі проти агресії РФ, а також виробити конкретні пропозиції щодо посилення підтримки українського війська.

Запрошення, надіслане міністрам від імені очільників міністерств закордонних справ і оборони Франції, також адресоване генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу та Жозепу Борреллю, високопоставленому представнику ЄС із зовнішньої політики. Обидва не були запрошені на зустріч 26 лютого.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, також візьме участь у відеозв'язку, як вказано у повідомленні.

У запрошенні говорилося, що на зустрічі розглядатимуться шляхи прискорення надання ключових можливостей, зокрема виробництва та постачання артилерійських боєприпасів, а також організація системи, яка дозволить партнерам України покращити способи випорожнення своїх запасів снарядів і створити нові варіанти для ракет середньої та великої дальності.

У ньому також сказано, що "не стаючи сторонами конфлікту самі", він також вивчатиме підтримку через кіберзахист, боєприпаси чи розмінування, охорону кордону з Білоруссю та координацію виробництва та обслуговування відповідного обладнання в Україні.

У запрошенні не згадувалося про відправку небойових військ в Україну, про що французькі чиновники припускали, що це може бути можливість.

Ще однією сферою, яка буде обговорюватися, є підтримка держав, яким безпосередньо загрожує Росія, зокрема це стосується Молдови. Троє дипломатів повідомили, що президентка країни Майя Санду відвідає Париж у четвер для окремих перемовин з французьким президентом Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, 5 березня Макрон підтримав залучення неєвропейських країн для задоволення військових потреб України. Виробництво в Європі, як заявив президент Франції, збільшили, але потреби Києва перебувають на такому рівні, що варто дивитися на майбутнє.