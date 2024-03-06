Росія масово атакувала дронами Україну: у яких областях пролунали вибухи (карта)

Повітряна тривога тривала кілька годин. Її було оголошено в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській та інших областях України.

Увечері 5 березня російські війська атакували українські області дронами-камікадзе Shahed. Про перші ворожі дрони Повітряні сили повідомили ще о 21:40 вечора в Telegram.

Так, спершу безпілотники помітили в Харківській області, а пізніше про небезпеку у зв'язку з рухами російських БПЛА попередили мешканців Дніпропетровської та Запорізької областей.

Уже о 22:28 було оголошено тривогу в Херсонській і Миколаївській областях. Потім "Шахеди" помітили в акваторії Чорного моря. Вони рухалися в бік Одеської області.

О 23:09 у ЗСУ повідомили про рух російських дронів у Полтавській області. Пізніше тривогу було оголошено в Сумській, Чернігівській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

О 00:04 ночі 6 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили про дрони, які рухаються з Чернігівської та Київської областей. О 00:15 ворожі БПЛА були помічені в акваторії Чорного моря. Вони рухалися в напрямку Південного Одеської області.

Уже о 00:41 у ЗСУ повідомили про рух "Шахедів" на Хмельниччину, а також про нові БПЛА на Харківщині, а пізніше — на Сумщині. Вони летіли з Курської області РФ.

Пізніше повітряну тривогу у зв'язку з небезпекою від ворожих безпілотників оголосили в Житомирській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій та Львівській областях.

"Шахеди" з Тернопільської, Рівненської, Житомирської, Хмельницької областей — курсом на Старокостянтинів!", — повідомили ЗСУ о 02:22 ночі. О 02:31 ночі "Суспільне" повідомило про вибухи на Хмельниччині.

Відбій тривоги було оголошено тільки о 03:12 ночі 6 березня.

Росія атакувала Україну дронами: у Сумській області є "прильоти"

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок атаки російських БПЛА є три "прильоти в різних частинах міста Суми.

"На жаль, є три прильоти в різних частинах міста. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Наслідки авіаційних ударів уточнюються", — повідомили в ОВА.

Прильоти в Сумах Фото: Скриншот

Росія атакувала Україну дронами: удари по Одеській області

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попередив про кілька груп російських безпілотників, які атакували місто. Спершу о 23:02 вечора 5 березня, а потім о 01:31 ночі 6 березня.

О 23:18 кореспондент Фокуса повідомив про вибухи в Одеській області.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що в Одеській області є інформація про постраждалі житлові будинки та пожежу. Однак на момент написання новини жодних офіційних коментарів з цього приводу не було.

Нагадаємо, в Одесі попрощалися з подружжям військових та їхніми трьома дітьми, яких убили БпЛА РФ. Олег і Тетяна Кравець познайомилися на службі. Пізніше жінка звільнилася, щоб доглядати новонароджену доньку.