Як оскаржити висновок ВЛК: Міноборони оприлюднило перелік тяжких хвороб

Травма, через яку втрачається боєздатність на понад 60 днів, вважається тяжкою. Штатні та позаштатні ВЛК не встановлюють ступень її тяжкості.

Військовослужбовці після отримання поранення проходять військово-лікарську комісію. Вони можуть оскаржити її висновок, якщо з ним не погоджуються. Про це повідомили в Міноборони.

Оскаржити висновок ВЛК, якщо особа вважає, що ступінь тяжкості поранення (травми) визначено неправильно, можна за наступним алгоритмом:

потрібно написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми;

після цього командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК), яка ухвалює рішення.

Травми, які вважаються тяжкими

Будь-яка травма, через яку втрачається працездатність на понад 60 днів, вважається тяжкою. Натомість встановлення ступеня тяжкості травми не належить до повноважень штатних і позаштатних ВЛК.

Травми, тяжкі за характером отриманих ушкоджень:

закриті і відкриті переломи довгих кісток кінцівок;

множинні переломи пʼясних та плесневих кісток;

ушкодження крупної кровоносної судини, а саме аорти, сонної, підключичної, плечової, стегнової, підколінної артерій або супроводжуючих їх вен;

термічні (хімічні) опіки IV ступеня з площею ураження понад 1% поверхні тіла;

опіки III ступеня з площею ураження понад 10% поверхні тіла;

опіки III ступеня кисті, стопи, ділянок великих суглобів, шиї, статевих органів з площею ураження понад 1% поверхні тіла;

опіки II ступеня з площею ураження понад 20% поверхні тіла;

опіки дихальних шляхів з опіками обличчя та волосистої частини голови;

електротермічні ураження з ураженням шкіри та субфасціальних структур тіла;

відмороження III-IV ступеня, загальне охолодження організму;

радіаційні ураження середнього (12-20 Гр) і важкого (20 Гр та більше) ступеня тяжкості;

переривання вагітності;

ушкодження периферичної нервової системи з функціональними порушеннями;

тривалі розлади здоровʼя з тимчасовою втратою працездатності на понад 60 днів;

інвалідність;

закриті й відкриті переломи довгих кісток кінцівок;

травми органів зору.

Травми, що в гострий період супроводжуються:

шоком будь-якого ступеня тяжкості й будь-якого генезу;

комою;

гострою серцевою або судинною недостатністю, колапсом, важким ступенем порушення мозкового кровообігу;

гострою нирковою або печінковою недостатністю;

розладом регіонального і органного кровообігу, що призводить до інфаркту внутрішніх органів, гангрени кінцівок, емболії судин головного мозку, тромбоемболії;

сепсисом.

Травми, що призвели до тяжких наслідків:

втрата зору, слуху та мови;

втрата якого-небудь органу або повна втрата його функції;

психічні розлади;

втрата репродуктивної здатності;

невиправне понівечення обличчя.

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