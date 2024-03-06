Боєць ЗСУ "зливав" дані про переміщення побратимів та намагався втекти до Придністров'я (фото)

У районі Бахмута Донецької області російський агент "зливав" ворогу інформацію про базування та переміщення ЗСУ біля передової. Дані він передавав через чат-бот, розповіли в СБУ.

Мешканець Дніпропетровської області, який виявився агентом Російської Федерації, мобілізувався до лав ЗСУ. Його затримали спецпризначенці при спробі втекти до Придністров'я. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Служба безпеки запобігла втечі з України агента РФ, який збирав розвіддані про Сили оборони на східному фронті", — йдеться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що затримали агента РФ, коли той готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм та ласти.

Затриманий агент РФ Фото: СБУ

Мешканець Дніпропетровської області в середині "нульових" закінчив Московський державний університет та отримав диплом юриста. Під час навчання чоловіка помітили російські спецслужби, проте після випуску та повернення до України він не здійснював розвідувальної активності на користь Росії.

Проте у 2023 році він звернувся до військкомату та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ. В результаті його відправили на позиції українських бійців у район Бахмута Донецької області. Будучи на Донбасі, агент РФ почав "зливати" противнику інформацію про місця базування і переміщення українських підрозділів біля передової. Зокрема, інформацію він передавав у ворожий чат-бот, який адмініструють представники воєнної розвідки РФ.

"Після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання, втік з району базування свого підрозділу. Потім він на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я", — розповіли в СБУ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ — ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ⁠ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що СБУ затримала інформатора, який спрацював зі спецслужбами РФ, у Миколаївській області. Він збирав розвідувальну інформацію про переміщення ЗСУ морськими та річковими маршрутами.

26 лютого директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, що Росія могла отримати дані щодо контрнаступу ЗСУ через масштабний витік інформації, що стався в США минулого року.