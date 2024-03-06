"Сергій Котов" пішов на дно: у ГУР уточнили втрати російського екіпажу (фото)

Військова розвідка стверджує, що щонайменше 27 російських військовослужбовців дістали різні поранення. Безповоротні втрати після удару по корвету "Сергей Котов" становлять 7 моряків.

У вівторок, 5 березня, українські бійці знищили російський корабель "Сергей Котов". Так, за уточненою інформацією, унаслідок удару по судну загинули 7 моряків РФ, а дістали поранення — ще 27. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

"Щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "Сергей Котов" дістали поранення різного ступеня тяжкості", — ідеться в повідомленні.

Також розвідники повідомили і про загиблих на кораблі росіян.

"Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними, — 7 моряків", — додали в повідомленні.

У ГУР зазначили, що інформація уточнюється.

Пост ГУР

Що відомо про ліквідацію корабля "Сергій Котов"

У вівторок, 5 березня, у ГУР заявили, що завдали удару по патрульному кораблю Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Спецпідрозділ ГУР "Group 13" здійснив відповідну операцію.

У ВМС розповіли, що робив уражений "Сергій Котов" у Керченській протоці. За словами спікера ВМС Дмитра Плетенчука, поразка і ліквідація судна "Сергій Котов" істотно позначиться на ситуації в Чорному морі для російських окупантів.

Також Дмитро Плетенчук розповів, що на борту патрульного корабля "Сергій Котов" міг перебувати вертоліт. Ворог проводив пошуково-рятувальну операцію, але Ка-29, ймовірно, атаку не "пережив".

Крім того, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що після атаки на пристань приїхало близько 10 карет "швидкої". За його словами, серед членів екіпажу є загиблі та поранені.