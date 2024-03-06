ГУР знищило корабель "Сергей Котов" у Криму: в Британії назвали особливості спецоперації

За останні п'ять тижнів українські військові знищили три судна Чорноморського флоту Росії. Корабель "Сергей Котов" намагалися потопити двічі — у липні та вересні 2023 року, розповіли в британській розвідці.

5 березня українські військові потопили російський патрульний корабель "Сергей Котов" біля Керченської протоки за допомогою морських безпілотних надводних апаратів Magura V5. Зокрема, цей самий тип дронів використовувався під час атаки на десантний корабель "Цезарь Куников" 14 лютого. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

"Атака на "Сергей Котов" була здійснена за допомогою морських безпілотних надводних апаратів Magura V5, того самого типу, що використовувався під час атаки на російський десантний корабель "Цезарь Куников" 14 лютого 2024 року", — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці наголосили, що це третє судно Чорноморського флоту РФ, затоплене за останні п'ять тижнів. Через це, ймовірно, 15 лютого, було звільнено командувача ЧФ адмірала Віктора Соколова.

"Україна продовжує обмежувати свободу маневру ВМС РФ у Чорному морі", — наголосили в Міноборони Британії.

Російський корабель "Сергей Котов": що відомо

"Сергей Котов" надійшов на озброєння Чорноморського флоту в липні 2022 року. У липні та у вересні 2023 року його намагалися знищити українські безпілотні надводні апарати, проте змогли завдати лише незначних ушкоджень. У результаті судно невдовзі повернулося до строю.

ГУР знищило російський корабель "Сергей Котов": що відомо

5 березня в ГУР повідомили про атаку патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Спецоперація відбулася у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Мінцифри. Потопити російський корабель вдалося за допомогою удару морськими дронами "Magura V5".

6 березня стало відомо, що в результаті атаки по судну загинуло семеро російських моряків, ще 27 дістали поранення.

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що українські військові знищили 12 російських кораблів, зокрема близько 16% з них — великі десантні кораблі, 25% — десантні катери.