Відносини Росії з Китаєм перебувають на піку, але розвиватимуться і надалі, — Пєсков

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков охарактеризував відносини Москви та Пекіна як справді "взаємовигідну співпрацю, засновану на принципах взаємної поваги та стратегічного партнерства".

У Кремлі заявили, що "дуже цінують" відносини з Китаєм, які нібито перебувають "на піку", але і його планують "подолати". Про це у середу, 6 березня, заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське видання "РИА Новости".

"Ми дуже цінуємо те, як зараз розвиваються наші відносини з Китаєм. І президент Путін, і голова Сі (президент Китаю Сі Цзіньпін — ред.) неодноразово говорили, що ці відносини зараз перебувають на своєму історичному піку, і ми сподіваємося, що ми ще цей пік подолаємо", — запевнив Пєсков під час "всесвітнього фестивалю молоді" "Знание.Первые", який проходить з 1 по 7 березня за указом Володимира Путіна.

У виданні додають, що спікер президента РФ охарактеризував відносини Москви та Пекіна як справді "взаємовигідну співпрацю, засновану на принципах взаємної поваги та стратегічного партнерства".

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомляло, що під час телефонної бесіди, що відбулася 8 лютого лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив главі Росії Володимиру Путіну переконання в необхідності зміцнення співробітництва між обома країнами для гарантування безпеки і опору зовнішньому втручанню з боку Заходу.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін зближуються в межах грізного військового альянсу. Отже, Росія і Китай розглядають себе як партнерів у військовому відношенні, які становитимуть найбільшу загрозу для США.