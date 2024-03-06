ЗС РФ обстріляли Борову на Харківщині: є жертви, постраждали діти (фото, карта)

Загинув 70-річний цивільний. Ще семеро людей постраждало, серед них троє неповнолітніх хлопців, повідомили в ОВА.

Російські окупанти обстріляли населений пункт Борова Ізюмського району у Харківській області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі у середу, 6 березня.

За попередніми даними, загинув цивільний. Чоловіку було 70 років. Ще семеро людей дістали поранення. Троє з них — діти.

"У 24-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес. У трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення. Надається меддопомога всім постраждалим", — заявив Синєгубов.

Ще один 73-річний чоловік травмувався від уламків. 44-річна жінка зазнала пошкоджень середньої тяжкості.

"Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди", — заявив Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА додав, що ліквідація наслідків триває.

Борова розташова за декілька кілометрів від лінії фронту Фото: DeepStateMAP

Своєю чергою, начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області уточнив, що в будинку на момент російської атаки було 5 дітей.

"З-під завалів приватного будинку врятовано жінку. Чоловік, який поруч знаходився, загинув. Також в будинку знаходились пʼять дітей — всі цілі, доправлені до лікарні. "Русское православие" продовжує цокотати кликами та копитами", — написав він у Facebook.

Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 6 березня Росія атакувала Суми іранськими дронами-камікадзе Shahed. У місті зафіксовано влучання в цивільну і критичну інфраструктуру. Семеро людей звернулися по медичну допомогу, серед поранених — 10-річний хлопчик. За даними місцевої влади, пошкоджено більш ніж десяток багатоповерхівок і дитячий садочок.

У ніч із 5 на 6 березня ЗС РФ атакували Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області й 42-ма ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed. Українська ППО знищила 38 дронів.