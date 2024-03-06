Ліквідація ВДК "Цезарь Куников": росіяни показали, що відбувалося на борту (відео)

Моряк, який знімав знищення корабля, заявив, що судно було неможливо врятувати.

Російські окупанти опублікували відео від першої особи, на якому зафіксовано момент знищення великого десантного корабля "Цезарь Куников", яке відбулося 14 лютого. Кадри показали в російському Telegram-каналі Fighterbomber.

Як повідомили російські солдати, вони відбивалися від українських дронів близько 40 хвилин.

Також на відео йдеться, що корабель атакували 10 безекіпажних катерів ЗСУ, чотири з яких окупанти нібито знищили.

Крім того, росіяни стверджують, що один БПЛА влучив у корму, тим самим знерухомивши корабель. Після цього кілька безпілотників послідовно атакували судно з лівого борту. Останній із них частково проник в утворений отвір і вибухнув усередині.

Росіяни стверджують, що корабель було неможливо врятувати.

Що відомо про знищення ВДК "Цезарь Куников"

Нагадаємо, десантний корабель "Цезарь Куников" знищили 14 лютого біля тимчасово окупованої Алупки в Криму. Морські дрони MAGURA V5 змогли потопити судно.

Згодом стало відомо, що командувач Чорноморського флоту Росії адмірал Віктор Соколов міг позбутися посади після знищення великого десантного корабля (ВДК) "Цезарь Куников".

Фокус раніше писав, що за останні сім місяців ЗСУ знищили чотири десантні кораблі ЗС РФ, включно з "Цезарем Куниковим". Успіхи операцій засновані на використанні морських безпілотників MAGURA V5.