"Організовувала псевдовибори Путіна": у ГУР підтвердили ліквідацію колаборантки в Бердянську

За даними української розвідки, Світлана Самойленко залякувала і тероризувала бердянців, змушуючи їх брати участь у фейковому голосуванні.

В окупованому Бердянську 6 березня ліквідовано колаборантку Світлану Самойленко, яка організовувала псевдовибори на окупованих територіях Запорізької області. Інформацію про це підтвердила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що після окупації Бердянська у 2022 році Самойленко добровільно пішла на співпрацю з росіянами, внаслідок чого отримала місце в окупаційній адміністрації міста.

"У рамках підготовки до псевдовиборів Путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитися перед московитами: залякувала і тероризувала бердянців, змушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні", — зазначили в розвідці.

За інформацією відомства, "військовий комендант" Бердянська, полковник ЗС РФ Бардін "призначив" жінку "заступником мера з питань економіки, агросектору та фінансів". Син і чоловік колаборантки, за даними ГУР, також працюють на окупантів.

У розвідувальному відомстві також повідомили, що українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України за фактом співпраці Самойленко з російськими окупантами.

У ГУР підтвердили ліквідацію колаборантки в Бердянську Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Ліквідація колаборантки в Бердянську: що відомо

Нагадаємо, 6 березня голова МВА Бердянська Вікторія Галіцина повідомила, що в місті було ліквідовано одну з колаборанток, яка брала участь в організації "виборів" президента РФ. За її інформацією, жінку звали Олена Ільїна.

"Інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. Коли жінка сіла у власне авто, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла в лікарні", — зазначила Галіцина.

Голова МВА також зазначила, що син колаборантки Микита Самойленко на початку окупації активно підтримував росіян. У такий спосіб колишній прибиральник отримав посаду в окупаційній адміністрації.

Раніше, 4 березня, полковник ЗСУ Анатолій Штефан зазначив, що росіяни з ПВК "Еспаньйола" ЗС РФ скаржаться на загибель командира підрозділу розвідки В'ячеслава Суботіна, який мав позивний "Выходной".