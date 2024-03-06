Від 30 000 до 500 000 грн: нардеп розповів, як нараховуватимуть премії за знищення техніки РФ

За словами депутата Романа Костенка, під час формування розцінок за знищення техніки окупантів враховують низку чинників, зокрема витрати самих бійців.

Верховна Рада України може ухвалити законопроєкт, що передбачає премії для військовослужбовців Сил оборони України за знищення військової техніки Збройних сил Російської Федерації. Про те, як формуються розцінки, розповів народний депутат України Роман Костенко в коментарі LIGA.net.

Повідомляється, що за ліквідацію російського танка в Раді пропонують виплачувати від 200 000 гривень, а за потоплений російський корабель — до 500 000 гривень. За словами Костенка, такі цифри не беруться з "повітря".

Як зазначає нардеп, під час формування розцінок враховується низка факторів, зокрема фінансові витрати самих військовослужбовців. За словами народного обранця, він говорив із багатьма військовими, запитуючи в них, які суми могли б посприяти додатковій мотивації.

"Це розмови з солдатами, які витрачають багато фінансів на своє навчання, підготовку, на самі засоби ураження. Тому що це дуже часто дрони, якими вражають техніку, їх купують або волонтери, або самі військові", — пояснив депутат.

Костенко вказав на те, що один БПЛА коштує в районі 500–1000 доларів, а для знищення російської техніки часом потрібно по п'ять–шість таких апаратів. Водночас вартість танка, за словами нардепа, може сягати від півтора до трьох мільйонів доларів.

"Якщо дати бійцю за знищення того ж танка $10 000, я думаю, що всі від цього тільки виграють", — підсумував Костенко.

Премії військовим за знищену техніку РФ: що відомо

В інтерв'ю виданню "Укрінформ" від 4 березня Роман Костенко повідомив, що в парламенті України розглядають законопроєкт про премії для бійців ЗСУ за знищену російську бронетехніку. За його словами, пропонуються такі розцінки:

танк — 200–370 000 гривень;

САУ або РСЗВ — 200–370 000 гривень;

БМД або БМП, БТР, командно-штабна машина, артилерійська установка — 30–100 000 гривень;

бронемобілі або вантажівки — 10–30 000 гривень;

ЗРК — 200–370 000 гривень;

радари ППО — 200–370 000 гривень;

засоби контрбатарейної боротьби — 30–150 000 гривень;

РЕБ — 30–150 000 гривень;

розвідувальні БПЛА або ударні БПЛА — 30–100 000 гривень;

ракети: крилаті/балістичні — 100 000 гривень;

літак — 500 000 гривень;

бойовий вертоліт — 300 000 гривень;

комплекс дальнього візуального спостереження — 30 000 гривень;

корабель — 300–500 000 гривень.

Раніше, 23 лютого, Роман Костенко також повідомив, що у Верховній Раді нардепи зареєстрували ще один законопроєкт про мобілізацію №11012, який пропонує збільшити виплати для військовослужбовців.