"Питання життя і смерті": українські військові розповіли про важкі бої за Авдіївку

За словами журналістів, щодня РФ скидала на місто від 80 до 100 авіабомб. Над дорогами постійно зависали російські дрони. В українських військ не вистачало боєприпасів.

На позиції "Зеніт" в Авдіївці українські військові відбивали атаки противника щодня. ЗС РФ підійшли з флангів і обстрілювали базу з усіх боків танками, артилерією і мінометами. Про це пише видання New York Times.

Як розповів старший солдат Віктор Біляк зі 110-ї ОМБр, можливості будувати нові укріплення не було.

"Кожен день ми намагалися відбити атаки противника", — сказав він.

Під час виходу ЗСУ з Авдіївки російська артилерія постійно обстрілювала дороги, які вели з міста.

Як розповів 36-річний командир 25-го окремого батальйону з позивним "Шаман", найбільші втрати серед українських сил припали на центр Авдіївки. Росіяни скидали на будівлі авіабомби.

За словами "Шамана", Україна втратила Авдіївку через брак боєприпасів. Він зазначив, що за наявності достатньої кількості артилерії, українські війська могли б утримати місто. Вони були б по російських каналах постачання в тилу, чим запобігали б прибуттю підкріплень.

Видання пише, що незважаючи на дуже великі втрати, російські війська змогли вийти до околиць міста з півночі та півдня. До кінця січня 2024 року вони були готові проникнути в житлові райони. Вони прорвалися у два важливих місця: з північного сходу через залізничну лінію і з півдня, проклавши тунелі через каналізаційні труби, щоб атакувати українські позиції з тилу.

Повідомляється, що щодня РФ скидала на місто від 80 до 100 авіабомб. Над дорогами постійно зависали російські дрони.

Як розповів медик із позивним "Малий", він виїжджав із міста з пораненим бійцем, а за ними летів російський БПЛА. Дрон дивом зачепив запаску на задній частині автомобіля і відскочив. Малий і його поранений пасажир вижили.

"Там питання життя і смерті", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Третя штурмова бригада рознесла артбатарею ворога під Авдіївкою. Окупанти, за даними командування, погано сховали одразу шість гаубиць на околицях міста. За кілька годин зграя FPV-дронів знищила ворожу артилерійську батарею.

Також у ЗСУ розповіли про укріплення на Авдіївському напрямку. Представник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що укріплення на цьому напрямку почали будувати ще в грудні 2023 року. Це дуже розгалужена система підготовлених запасних вогневих позицій.