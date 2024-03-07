"Атеш" здійснив диверсію біля Москви: як це може змінити ситуацію на фронті (фото, відео)

Партизани ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовувалася у військових цілях. "Атеш" потрібна допомога росіян, аби зупинити військові поставки на лінію фронту.

Підпілля провело диверсію в Російській Федерації, а саме знищило релейну шафу біля залізничної станції "Головково" Солнечногорського району Московської області. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Агент нашого руху успішно здійснив диверсію, знищивши релейну шафу, біля залізничної станції "Головково", Солнечногорського району, Московської області", — йдеться у повідомленні.

Партизани зауважили, що цим самим вони ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовувалася у військових цілях. Натомість метою українського підпілля є зупинка військових поставок путінського режиму на лінію фронту.

В "Атеш" переконані, що цього можна досягти. Проте потрібна допомога людей, які перебувають на території Росії.

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що росіяни налагодили виробництво безпілотних літальних апаратів у Санкт-Петербурзі (Російська Федерація). Партизани зауважили, що в них є "очі" на більшості стратегічних підприємствах ворога, які виконують замовлення Міністерства оборони, тому є можливість оперативно реагувати на ситуацію та своєчасно передавати інформацію.

13 лютого у партизанському русі "Атеш" розповіли про виявлення засобу протиповітряної оборони в Московській області. Зокрема, в селищі Ільїнське-Усово Московської області був зафіксований на бойовому чергуванні зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска".