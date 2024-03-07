Мають Мі-8, РПГ та ПТРК: в КНДР провели військові навчання з окупації Південної Кореї (фото)

Північнокорейські військові збудували полігон, на якому тренуються захоплювати прикордонні пости Південної Кореї. При цьому лідер КНДР Кім Чен Ин наголошує, що потрібно активніше готуватись до повномасштабного конфлікту.

Кім Чен Ин та група північнокорейських воєначальників відвідали військові навчання, на яких відпрацьовувались навички штурмів прикордонних опорних пунктів Південної Кореї. Під час навчань застосували наявний арсенал, але випробувань далекобійних ракет не відбулось. Про деталі військових навчань у Північній Кореї розповіли на державному інформаційному порталі Rodong.

Голова КНДР відвідав полігон на заході країни та зустрівся з міністром оборони і начальником Генштабу, ідеться у повідомленні. На полігоні збудували імітацію прикордонних укріплень Південної Кореї, щоб була можливість тренуватись "з високою інтенсивністю в реальній атмосфері війни". Участь у навчаннях взяли бойові підрозділи усіх рівнів, які використали усе наявне озброєння.

У офіційній заяві північнокорейського лідера ідеться про "постійну загрозу від ворогів", "інтенсифікацію військових навчань" та "готовність перемогти у війні".

На світлинах, опублікованих у мережі, можна побачити зброю, яку КНДР планує використати під час бойових дій. Зокрема, у розпорядженні північнокорейської армії є вертольоти Мі-8Т, гранатомети, протитанкові керовані ракети (ПТРК), автомати.

КНДР - вертольоти та десантники під час навчань Фото: nknews

На полігоні дійсно збудували імітацію прикордонних оборонних укріплень, які намагались захопити.

КНДР - використання РПГ та ПТРК

Поки північнокорейські військові бігали полігоном, Кім Чен Ин наглядав за процесом зі спостережного пункту і потренувався стріляти з автомата.

КНДР - Кім Чен Ин під час навчань Фото: nknews КНДР - Кім Чен Ин з автоматом Фото: nknews

Журналісти порталу Nknews розповіли, що КНДР відповіла власними військовими навчаннями у відповідь на військові навчання "Щит свободи", які цими ж днями проводять армії Південної Кореї та США. Вони проаналізували світлини і пояснили, що на полігоні відтворили укріплення сусідньої держави. Також пояснили тактику, як їх планують захопити.

КНДР - Кім Чен Ин під час навчань 6 березня Фото: nknews

Спершу у хід підуть Мі-8Т, які скидатимуть десант на пости охорони — прориватимуться через шари колючого дроту. Наголосили, що під час навчань в КНДР "не було випробувано великих ракет".

КНДР — що відбувається в країні

Зазначимо, Північна Корея у січні 2024 року прийняла рішення про знесення пам'ятника, який символізував можливість примирення з Південною Кореєю. Кім Чен Ин у тодішній черговій заяві пояснив, що відтепер не розглядається мирне вирішення конфлікту.

Раніше Фокус писав про випробування далекобійних ракет, які здійснюються в КНДР. Ракети націлюють на Південну Корею та Японію: їх збивають на дальніх підступах.

Водночас у КНДР вистачає ресурсів, щоб продавати артилерійські снаряди в Росію. Згідно з даними спецслужб, ЗС РФ таким чином отримали 1 млн снарядів у вересні 2023 року. Тим часом північнокорейські заводи активізували випуск нових снарядів, розповіли у лютому ЗМІ.